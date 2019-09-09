В Риге выступит хип-хоп исполнитель Big Baby Tape

Артисту Big Baby Tape (Егор Ракитин) всего 19 лет. Он исполняет хип-хоп композиции в направлении трэпа. Впервые он заинтересовался этим жанром музыки 4 года назад, когда услышал песни 50 Cent и Gucci Mane.

Уже в возрасте шести лет он мечтал, что станет "рэпером".

С 12 лет он начал создавать музыку в программе Fruity Loops. Он регулярно работал с этой программой и создавал биты. Когда начинающему рэперу исполнилось 15 лет, он взял псевдоним Big Baby Tape.

В 2018 году Егор получил внимание таких артистов, как Kizaru, Boulevard Depo, Face, Feduk и Pharaoh.

8 марта 2018 года Feduk и Егор выпустили совместный сингл Hustle Tales. А в июне 2018 года свет увидел и дебютный мини-альбом Hoodrich Tales.

16 ноября 2018 года состоялся релиз дебютного уже студийного альбома Dragonborn, выпущенного на лейбле Warner Music Russia. Участие в записи музыкального релиза приняли такие звезды российского рэпа, как Boulevard Depo, Хаски и другие.

Всего спустя несколько дней после релиза альбома трек Gimme The Loot занял первую позицию в Apple Music, iTunes Store, "ВКонтакте".

10 мая 2019 года состоялся выход второго мини-альбома под названием Arguments & Facts.