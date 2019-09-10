Видео: Дима Билан извинился перед зрителями за выступление в нетрезвом виде

Напомним, накануне в СМИ разразился скандал по поводу выступления Димы Билана на дне города Самары. Артист вышел на сцену пьяным. Зрители отметили, что он странно кривлялся, не попадал в ноты и вел себя отвратительно. Многочисленные видео произошедшего попали в Сеть.

На следующий день певец опубликвал большое видео с извинениями на своей Instagram-странице.

"Друзья, я к вам с колоссальным извинением за мой концерт в Самаре, который прошел вчера.

Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде, встретил друзей в гримерке, в отеле и выпил коньяк, совершенно не рассчитал, поскольку веду здоровый образ жизни и общаюсь с диетологом... ", - сказал он.





Артист объяснил, что он уже очень давно придерживается консультаций диетолога. Ему необходимо есть каждые 3,5 часа из-за достаточно серьезных проблем с желчным пузырем и пищеводом.

"Я не рассчитал, видимо, из-за каких либо-пауз и отсутствия алкоголя в моей жизни, и это сыграло со мной такую жуткую шутку", - признался Билан.

Певец объяснил, что хочет сделать в Самаре бесплатный и качественный концерт, чтобы принести свои извинения.



"Я хочу сделать в Самаре открытый концерт. Бесплатный, качественный, с хорошим звуком, с хорошим мной... Если можно так выразиться",

Билан подчеркнул, что он общается с администрацией и хочет подарить городу детскую площадку. Кроме того, нуждающейся клинике он собирается подарить аппарат, который необходим для лечения детей. Но главное - это артист хочет посмотреть в глаза своим зрителям и извиниться.

"Я вас очень люблю и уважаю, вы мой смысл. Вы наверняка, если отбросить нехорошие мысли по поводу моего поступка, понимаете, что я очень люблю сцену и зрителя. Я не представляю своей жизни без этого. Мы все люди... Мы имеем право на ошибку... Но не я, профессия обязывает",