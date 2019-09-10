"Мусорный кризис" в Риге: Буров выясняет готовность прежних операторов по вывозу отходов

По его словам, автоматическое продолжение существующего порядка вывоза отходов не будет соответствовать закону. В свою очередь альтернатива этому - очень быстро начать новую процедуру переговоров об организации вывоза мусора из столицы.

В настоящее время цель думы - ввести временный порядок, чтобы могли работать прежние операторы, сказал мэр.

В 10.00 он встретится с представителями предприятий, чтобы узнать, готовы ли они работать еще полгода, год или до постановления суда.

Руководство думы уверено, что Совет по конкуренции (СК), который запретил предприятию по вывозу отходов Tīrīga заключать договоры с жителями Риги, проиграет в суде.

СК объявил о своем решении вчера, а сегодня более подробно разъяснит его на пресс-брифинге.

По итогам конкурса Tīrīga должна была обеспечивать утилизацию отходов в Риге в течение 20 лет.

Публичным партнером Tīrīga является предприятие Getliņi Eko, которое обеспечивает надзор за проектом публично-частного партнерства и площадки для хранения мусора. Частным партнером Tīrīga является ООО CREB Rīga, которое основали для участия в конкурсе две компании - ООО "Clean R" и ООО "Eco Baltia vide".

СК считает, что "Clean R" и "Eco Baltia vide" должны были сообщить об объединении.

Председатель Рижской думы подтвердил, что СК применил временное урегулирование к сотрудничеству с Tīrīga.

"СК обязал нас немедленно, но не позже чем до 17 сентября отозвать заключенные с Tīrīga договоры об утилизации отходов с жителями. СК предлагает нам продолжить сотрудничество с четырьмя операторами, которые занимались вывозом отходов ранее, и теоретически это хорошее предложение, но юристы думы пока говорят, что нормативные акты не допускают такого решения", - сказал Буров.

На вопрос, будет ли обжаловано решение СК о временном урегулировании, Буров ответил утвердительно, добавив, что сначала надо уладить технические вопросы, чтобы обеспечить непрерывность вывоза мусора.

Уже в апреле представители СК заявляли, что Рижская дума была предупреждена о рисках заключения договора на основе частно-публичного партнерства на такой долгий срок, как 20 лет.