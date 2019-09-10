Актер родился 12 апреля 1941 года, окончил Латвийскую государственную консерваторию. Скрастиньш работал на Латвийском радио режиссером, много снимался и играл в театре, являлся также членом Национального совета по радио и телевидению. Несколько раз баллотировался в Рижскую думу и на парламентских выборах.