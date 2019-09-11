В пятницу в небе появится "урожайная Луна"

В пятницу, 13 сентября, в небе появится так называемая "урожайная Луна" - это феномен, который можно наблюдать в преддверии осеннего равноденствия, сообщает CNN.
"Урожайная Луна" появляется на небе либо после осеннего равноденствия (23 сентября), либо на несколько дней раньше. Обычно такая Луна появляется за полчаса до привычной нам Луны.
В этот день лунный свет падает под особо маленьким углом с востока. Это значит, что время между закатом и появлением Луны на небе укорачивается. "Урожайная Луна" также ярче обычного полнолуния, поскольку она восходит близко к Солнцу.
Феномен получил свое название благодаря крестьянам - они так определяли то, что у них остается на полчаса больше времени для сбора урожая.
В этом году "урожайная Луна" взойдет, когда Луна на своей орбите будет дальше всего от Земли. По этой причине, она будет выглядеть на 14% меньше, чем обычно.
Иногда "урожайная Луна" имеет оранжевый или красный оттенок.
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