В пятницу в небе появится "урожайная Луна"

"Урожайная Луна" появляется на небе либо после осеннего равноденствия (23 сентября), либо на несколько дней раньше. Обычно такая Луна появляется за полчаса до привычной нам Луны.

В этот день лунный свет падает под особо маленьким углом с востока. Это значит, что время между закатом и появлением Луны на небе укорачивается. "Урожайная Луна" также ярче обычного полнолуния, поскольку она восходит близко к Солнцу.

Феномен получил свое название благодаря крестьянам - они так определяли то, что у них остается на полчаса больше времени для сбора урожая.

В этом году "урожайная Луна" взойдет, когда Луна на своей орбите будет дальше всего от Земли. По этой причине, она будет выглядеть на 14% меньше, чем обычно.

Иногда "урожайная Луна" имеет оранжевый или красный оттенок.