"Ленинград", Гречка, Noize MC и другие музыканты записали трибьют-альбом в память о Егоре Летове

В честь дня рождения исполнителя вышел трибьют-альбом, который носит название "Без меня". В его записи участвовали 27 групп и исполнителей, в том числе Гречка, Ленинград, Найк Борзов, Noize MC, Нейромонах Феофан, Animal Джаz, рэпер Слава КПСС и ряд других звёздных имён.

Создатели трибьюта рассказали, что актуальность произведений музыканта становится все более явной. В альбоме попали как ранние, так и поздние композиции Летова.

"Мы хотели привлечь молодых перспективных музыкантов и знаковых для нынешнего времени, уже состоявшихся артистов, — и дать возможность услышать эти песни тем, кто, возможно, ничего не знает про Летова", - приводит слова продюсера записи — Елены Савельевой "Медуза".

Noize MC "Все как у людей"

"Я очень люблю песню "Все как у людей", могу слушать на повторе по полчаса. Знаю, что и для самого Егора это была особенная песня. Она пронзительная и бесконечно крутая", - прокомментировал "Медузе" выбор песни Иван Алексеев (Noize MC).

Артист не ограничился только записью песни. Он выпустил целый клип, наполненный различными отсылками. Сама песня в начинается с фразы тогда еще будущего лидера России Владимира Путина 1996 года об опасностях тоталитаризма. Сам Noize MC затронул ряд тем, среди которых протесты, полицейские, пропаганда, репрессии.

Во время песни за спиной исполнителя появляются несколько картин русских художников: "Апофеоз войны" Василия Верещагина, "Купание красного коня" Кузьмы Петрова-Водкина, "Богатыри" Виктора Васнецова, "Последний день Помпеи" Карла Брюллова и "Утро в сосновом лесу" Ивана Шишкина и Константина Савицкого.

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Егора Летова знают по бессмертным и культовым песням "Все идет по плану", "Долгая счастливая жизнь", "Моя оборона", "Зоопарк", "Все как у людей".

Егор Летов умер 19 февраля 2008 года на 44-м году жизни. Впоследствии было установлено, что причиной смерти артиста стала острая дыхательная недостаточность, которая возникала из-за от отравления алкоголем.