"Сплин" выходит на "Встречную Полосу". Музыканты везут свежий альбом в Ригу

В субботу, 21 сентября, на сцене концертного холла Godvil выступит легендарная российская рок-группа "Сплин".
Музыканты обещают показать в Риге большое шоу, посвященное выходу пятнадцатого студийного альбома "Встречная полоса". Зрителей ждут новые композиции легендарной группы, а также давно полюбившиеся хиты и эффектное световое шоу.
Релиз "Встречной полосы" состоялся 25 мая 2018 года. Это 15-я номерная пластинка команды, созданная в ставшем для неё уже традиционным стиле психоделического сюрреализма. Запись проходила в 2017 - 2018 гг. на студии "Добролёт".
Кроме музыкантов группы, в ней приняли участие приглашенные исполнители - струнный квартет, духовая секция и перкуссионисты.
"Тепло родного дома", которую бессменный лидер коллектива Александр Васильев называет центральной композицией альбома, стала первым синглом, презентованным публике 15 декабря 2017. Второй - "Булгаковский марш" - артисты показали поклонникам 1 апреля 2018 в формате анимационного клипа.
Концерт группы "Сплин" состоится 21 сентября в концертном холле Godvil. Вход с 20:00. Билеты на мероприятие доступны во всех кассах Biļešu Serviss.