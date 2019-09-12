День, когда музыка родилась вновь: Shortparis в Риге

Для кого-то Shortparis - пустой звук. Для многих это сенсационное явление русской музыки. Поначалу хотел написать рок музыки: как человек старой закалки любую музыку, которая "качает", называю рок музыкой. Но в данном случае это было бы слишком несправедливо. Ведь Shortparis трудно причислить к какому-то конкретному музыкальному жанру. Такого вы точно еще не слышали.

Выступление группы это не просто – пришли, сыграли. Это настоящий перформанс.

Концерт, хоть и начался на полчаса позже заявленного времени, оставил неизгладимое впечатление. Ребята отыграли полтора часа, но чувствовалось все так, словно ты в какой-то миг прошел по мосту Эйнштейна-Розена и оказался в другом пространстве-времени. Время перестало подчиняться привычным законам физики.

Все было так близко, и одновременно так далеко. Именно такое влияние оказывает голос потрясающего вокалиста группы Николая Комягина.

Ты буквально тонешь в океане кристально чистых звуков, создаваемых голосовыми связками Комягина. В этот миг нет ничего, кроме его голоса и ритмично звучащих барабанов.

Творчество группы Shortparis – концептуально. Выражается это не только в репертуаре, но и в построении концерта. Начало - с менее известных композиций, во время которых Николай распевается, подобно соловью. Затем, ближе к середине концерта, группа кормит изголодавшихся зрителей своими самыми известными хитами.

В середине звучит ярко социальный хит "Страшно". Затем прогремела песня "Стыд", заставив вибрировать каждую клетку тела даже самой ленивой особи. Ну а в конце по праву авангардная группа исполнила песню "Новокузнецк". Тут уж как кому – то ли гимн, то ли реквием по родному городу группы.

Как бы там ни было, именно "Новокузнецк", а не "Страшно" стал кульминацией концерта, поскольку именно в ней раскрывается гений Николая Комягина.

Жил был такой музыкант Иен Кёртис - фронтмен легендарной пост-панк группы Joy division. Кёртис знаменит своим так называемым "эпилептическим танцем". Этот танец, на мой взгляд, занимает равноценное место в рок-музыке с движениями ногами и бедрами, которые в свое время выделывал Элвис. Оба эти события мы вспоминаем спустя многие десятилетия. Так вот. Сегодня Николай Комягин выдавал такие телодвижения, которые через лет 50 точно станут легендарными. Если не в мировом шоу-бизнесе, то, как минимум, в русскоязычном.

Выступление Shortparis выглядело так, как будто владыка на небе прикола ради скрестил Мерлина Мэнсона, Иена Кёртиса и Глеба Самойлова в единый организм, чтобы посмотреть, что получиться.

А получился один из самых ярких, самых концептуальных проектов 21 века – группа Shortparis, которая по праву войдёт в анналы рок-музыки.

Концерт приблизился к завершению и я, словно маленький ребёнок, ждал выхода артистов на бис. Но, как настоящие художники, Shortparis осознают, как важно создавать интригу, поэтому, ничего не сообщив, не сказав ни слова, они просто ушли со сцены. А нам остается лишь ждать их следующего пришествия.

Галерея: Концерт самой яркой группы российского андерграунда Shortparis