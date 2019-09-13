Поставщик питания в детсады Сигулды: Во время приготовления пищи соблюдались все требования

Предприятие подтвердило, что сейчас в нескольких дошкольных учреждениях Сигулды проходят проверки Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). Проверки были начаты незамедлительно после того, как пятеро воспитанников учреждений были госпитализированы.

"Мы выражаем сожаление по поводу произошедшего и от всего сердца сочувствуем родителям заболевших детей. Сейчас мы активно сотрудничаем с PVD, эпидемиологами Центра по контролю и профилактике заболеваний (SPKA), руководителями дошкольных учреждений, семейными врачами и другими службами, чтобы по возможности быстрее выяснить причины ситуации", - прокомментировала Глейзде.

Baltic Restaurants обеспечивает питание в дошкольных учреждениях Сигулды, пища готовится в несколько блоках питания, далее обеспечивается поставка еды в дошкольные учреждения, в которых на кухнях приготовление еды не происходит.

На предприятии отметили, что питание готовится с соблюдением всех технологических процессов и санитарных требований, соответственно действующим в Латвии нормам оборота продуктов питания и требованиям внутреннего порядка предприятия и санитарных норм.

"Как только в распоряжении Baltic Restaurants появится новая информация, мы незамедлительно об этом сообщим. Сейчас PVD проверяет подозрении эпидемиологов SPKS в том, что заболевание могли вызвать поставленные в последний день августа и первый день сентября арбузы - выясняются поставщики арбузов, их происхождение и объем партии. Сейчас мы активно работаем над прояснением ситуации", - сказала Глейзде.

Напомним, с тяжелым отравлением в Сигулде госпитализированы по крайней мере пять воспитанников детских садов, сообщила агентству LETA представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Илзе Арая.

Вчера центр получил информацию о пяти госпитализированных детях и начал эпидемиологическое расследование. Сегодня эксперты центра находятся в Сигулде.

Основные симптомы у заболевших детей - сильная диарея, почечная недостаточность и кишечное кровотечение.

По словам Араи, случаи заболевания выявлены в нескольких городских учреждениях дошкольного образования. Точное из количество представитель SPKC не назвала.

Руководитель отдела коммуникации Детской клинической больницы Вита Штейна подтвердила агентству LETA, что в больницу поступили пять детей из дошкольных учреждений Сигулды.

Состояние трех детей тяжелое, двух - удовлетворительное. Четыре ребенка в настоящее время находятся в отделении интенсивной терапии, один проходит лечение в стационаре.