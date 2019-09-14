Рижане выпустили жёсткий клип с кадрами улиц родного города
Рижский коллектив Stagnant Project, прославившийся на метал-сцене своими сатирическими перформансами, выпустил свой новый сингл Vantablack в сопровождении клипа с тем же названием.
Справка: Vantablack – самое чёрное из всех известных веществ в мире.
"По сюжету песни лирический герой призывает дьявола, смеётся над неудачами окружающих его людей, призывает к суициду и не испытывает ни малейшего сожаления. Цвет души его становится не просто чёрным, а абсолютно чёрным, то есть – Vantablack", - описал содержание песни фронтмен группы Павел Рутковский.
Лирический герой песни является воплощением отрицания традиционных взглядов и поведения в обществе: он признаёт нигилизм, хамство и эгоцентризм единственными опорами существования в наши дни. Одним словом – главный персонаж песни – ярый эгоист. Как отмечают участники группы, песня посвящена "рядовому члену общества, который просто перестаёт прятаться за маской, и становится самим собой".
После того как все маски сброшены - себялюбие и безразличие к другим людям и их внутреннему миру приводят к жестокости, а окружающий мир будет восприниматься как враждебный.
"Этим треком мы хотим обратить внимание на то, насколько важна личность человека и его ментальное здоровье. Если поразмышлять, то недоброжелатель, манипулятор или любой другой негодяй сам может легко стать жертвой своих же деяний. Прежде чем обидеть или как-то ранить другого человека – стоит задуматься: а как это может отразиться на мне и окружающих?" - отмечают участники группы.
Спустя почти год с релиза полноформатного альбома The Age Of Giant Monsters, группа предстала в более брутальном и радикальном виде как музыкально, так и визуально. Съёмки клипа проходили на всем знакомых латвийцам улицах столицы. Сам видеоклип представлен в чёрно-белых красках, передавая настроение и тон самого трека.
Галерея: Участники группы Stagnant Project
Как сообщили сами участники коллектива, группа планирует дать серию концертов за рубежом в поддержку сингла, принять участие в летних фестивалях и приступить к студийной работе для воплощения новых идей и замыслов.