ABLV Bank хочет через суд взыскать с Киркорова 650 тысяч евро

Ликвидируемый банк ABLV Bank судебным путем хочет взыскать с российского певца Филиппа Киркорова долг в размере примерно 650 тысяч евро, сообщило РИА "Новости".
В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск ABLV Bank к Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" о взыскании денег по кредитному договору. "В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.
Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.
Одновременно Таганский суд рассматривает иск предпринимателя, занимавшегося ремонтом дома певца в Одинцовском районе, о компенсации более 7,5 миллионов рублей (105 тыс. евро).
В ABLV Bank агентству LETA данную информацию не комментировали.