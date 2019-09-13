Вс, 15.09.2019
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ABLV Bank хочет через суд взыскать с Киркорова 650 тысяч евро

Филипп Киркоров

ФОТО: ITAR-TASS/Reuters

Ликвидируемый банк ABLV Bank судебным путем хочет взыскать с российского певца Филиппа Киркорова долг в размере примерно 650 тысяч евро, сообщило РИА "Новости".

В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск ABLV Bank к Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" о взыскании денег по кредитному договору. "В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

Предварительное слушание по делу назначено на 1 октября.

Одновременно Таганский суд рассматривает иск предпринимателя, занимавшегося ремонтом дома певца в Одинцовском районе, о компенсации более 7,5 миллионов рублей (105 тыс. евро).

В ABLV Bank агентству LETA данную информацию не комментировали.

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