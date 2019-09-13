ABLV Bank хочет через суд взыскать с Киркорова 650 тысяч евро

В Таганском суде Москвы зарегистрирован иск ABLV Bank к Киркорову и ООО "Филипп Киркоров Продакшн" о взыскании денег по кредитному договору. "В иске банк просит взыскать 651 тысячу евро основного долга, а также неустойку, проценты и штраф", - сказала пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.