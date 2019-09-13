Внимание! Во время ночного заезда по улице Краста закроют и ограничат движение

В связи с ночным заездом по улице Краста с 22:00 часов 14 сентября до 2:00 часов 15 сентября будет закрыто движение транспортных средств (исключая общественный транспорт). Об этом сообщает Riga.lv.
Движение транспортных средств будет закрыто:
- на улице Краста, на участке и в направлении от улицы Огрес до Островного моста;
- на улице Краста, на участке и в направлении от улицы Езусбазницас до улицы Огрес;
- на набережной Генерала Радзиня в направлении к улицы Краста;
- на съезде Островного на улице Краста, в направлении улицы Огрес;
- на съезде с Южного моста на улице Краста.
Как сообщается, также с 22:00 часов 14 сентября до 2:00 часов 15 сентября на улице Краста, на участке от улицы Огрес до Островного моста будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.
В случае неясностей жителей призывают звонить в Центр управления движением Рижской думы по бесплатному телефону 8000 3600.