Вс, 15.09.2019
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Внимание! Во время ночного заезда по улице Краста закроют и ограничат движение

Улица Краста

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В связи с ночным заездом по улице Краста с 22:00 часов 14 сентября до 2:00 часов 15 сентября будет закрыто движение транспортных средств (исключая общественный транспорт). Об этом сообщает Riga.lv. 

Движение транспортных средств будет закрыто: 

  • на улице Краста, на участке и в направлении от улицы Огрес до Островного моста;
  • на улице Краста, на участке и в направлении от улицы Езусбазницас до улицы Огрес;
  • на набережной Генерала Радзиня в направлении к улицы Краста;
  • на съезде Островного на улице Краста, в направлении улицы Огрес;
  • на съезде с Южного моста на улице Краста.

ФОТО: riga.lv

Как сообщается, также с 22:00 часов 14 сентября до 2:00 часов 15 сентября на улице Краста, на участке от улицы Огрес до Островного моста будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств.

В случае неясностей жителей призывают звонить в Центр управления движением Рижской думы по бесплатному телефону 8000 3600.

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