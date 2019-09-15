Пн, 16.09.2019
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СМИ сообщили о срочном приезде супруга и матери Заворотнюк в больницу

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Муж популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать были срочно вызваны в больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со сслыкой на "Пятый канал".

Журналисты утверждают, что родные артистки были очень взволнованны. 

В СМИ стали появляться предполагаемые диагнозы актрисы. В частности, появилось сообщение о том, что якобы у Заворотнюк глиома — самую распространенную опухоль головного мозга. Актриса прошла химиолучевую терапию, но это не помогло. 

Издание "Московский комсомолец" отмечает, что Заворотнюк якобы страдала от головных болей и рвоты по утрам, однако списывала эти симптомы на стресс или отравление. Журналисты отмечает, что Анастасия обратилась к онкологам слишком поздно. 

Газета.ru сообщает, что у актрисы на фоне тяжелой болезни развился частичный паралич. 

"Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно", — передает телеграм-канал Mash.

14 сентября актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.

Артистка поблагодарила Садальского за внимание, но на последнее сообщение она так и не ответила. 

Напомним, 13 сентября в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк. Позже было отмечено, что у актрисы начался отек мозга. Анастасия была введена в медикаментозную кому. Официальных сообщений от представителей актрисы не поступает. Ее директор анонсировал программу на одном из федеральных каналов, где Заворотнюк сама расскажет о том, что с ней произошло.

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