СМИ сообщили о срочном приезде супруга и матери Заворотнюк в больницу

Муж популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев и ее мать были срочно вызваны в больницу. Об этом сообщает РИА "Новости" со сслыкой на "Пятый канал".
Журналисты утверждают, что родные артистки были очень взволнованны.
В СМИ стали появляться предполагаемые диагнозы актрисы. В частности, появилось сообщение о том, что якобы у Заворотнюк глиома — самую распространенную опухоль головного мозга. Актриса прошла химиолучевую терапию, но это не помогло.
Издание "Московский комсомолец" отмечает, что Заворотнюк якобы страдала от головных болей и рвоты по утрам, однако списывала эти симптомы на стресс или отравление. Журналисты отмечает, что Анастасия обратилась к онкологам слишком поздно.
Газета.ru сообщает, что у актрисы на фоне тяжелой болезни развился частичный паралич.
"Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно", — передает телеграм-канал Mash.
14 сентября актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.
Артистка поблагодарила Садальского за внимание, но на последнее сообщение она так и не ответила.
Напомним, 13 сентября в СМИ появилась информация о госпитализации Заворотнюк. Позже было отмечено, что у актрисы начался отек мозга. Анастасия была введена в медикаментозную кому. Официальных сообщений от представителей актрисы не поступает. Ее директор анонсировал программу на одном из федеральных каналов, где Заворотнюк сама расскажет о том, что с ней произошло.