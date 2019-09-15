СМИ сообщили о срочном приезде супруга и матери Заворотнюк в больницу

Журналисты утверждают, что родные артистки были очень взволнованны.

В СМИ стали появляться предполагаемые диагнозы актрисы. В частности, появилось сообщение о том, что якобы у Заворотнюк глиома — самую распространенную опухоль головного мозга. Актриса прошла химиолучевую терапию, но это не помогло.

Издание "Московский комсомолец" отмечает, что Заворотнюк якобы страдала от головных болей и рвоты по утрам, однако списывала эти симптомы на стресс или отравление. Журналисты отмечает, что Анастасия обратилась к онкологам слишком поздно.

Газета.ru сообщает, что у актрисы на фоне тяжелой болезни развился частичный паралич.

"Поражена правая рука. Актриса по-прежнему находится в реанимации, куда ее привезли из польской клиники. Нейрохирурги рассматривают возможность операции, хотя любое вмешательство сейчас может быть опасно", — передает телеграм-канал Mash.

14 сентября актер Станислав Садальский опубликовал в Instagram свою переписку с Анастасией Заворотнюк.

Артистка поблагодарила Садальского за внимание, но на последнее сообщение она так и не ответила.