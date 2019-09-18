Смертельное желание стать мамой, или ЭКО и неизлечимый рак - есть ли связь?

Но если ребенок все же появился на свет здоровым, то какую цену за это заплатила его мама?

Счастливая Заворотнюк не так давно показывала малышку Милу в программе "Однажды" и с воодушевлением рассказывала о ее прекрасном самочувствии. А как ощущала себя сама мама?

По большому счету любая беременность может спровоцировать ряд заболеваний, к которым у человека есть предрасположенность. Тем более ЭКО с его мощнейшей гормональной атакой на организм. Не случилось ли это с Анастасией Заворотнюк, как и с Жанной Фриске? Похоже, актриса и сама подозревала нечто неладное: на открытии ювелирного салона в Ереване

поклонники заметили у нее на шее шрам. По словам экспертов, он очень напоминала след от биопсии загрудинных узлов, которую делают, чтобы обнаружить источник опухоли.

Однако представители Заворотнюк уверяли, что причин для беспокойства нет и скоро она вернется к работе. Впрочем, до последнего надежду своим фанатам давала и Жанна Фриске…

При этом после смерти певицы связь ЭКО и рака мозга опровергла гинеколог-эндокринолог Наталья Валентинова.

«Экстракорпоральное оплодотворение не может инициировать или провоцировать начало развития онкологического заболевания при беременности, - объяснила она тогда изданию "Телепрограмма". - Но ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. Кроме того, не стоит забывать, что любая беременность - естественная или с помощью ЭКО - вызывает сильное изменение гормонального фона.

Пациентки, которые лечатся от бесплодия, а также прошедшие процедуру ЭКО с целью снижения вероятности выкидыша, получают большие дозы женского гормона эстрогена.

А некоторые онкологические заболевания - как, например, рак эндометрия - гормонозависимы".

Так, врачам не удалось спасти от смерти и жену известного российского актера Константина Хабенского Анастасию. Семь лет они прожили в браке, а когда отчаялись родить ребенка - обратились к специалистам.

В итоге после процедуры ЭКО Настя подарила мужу сына Ивана, а вскоре легла в отделение нейрохирургии на срочную операцию. Диагноз все тот же - глиобластома.

"Сделали две операции, переехали в Америку продолжать лечение. Чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил ей заниматься помощью другим - детям с этим же диагнозом", - рассказывал Хабенский в программе "Познер".

После смерти супруги он возглавил благотворительный фонд по борьбе с раком.

Случайно ли, что и Жанна Фриске, и Анастасия Хабенская лечились в США у лучших специалистов, обе прошли химиотерапию и почувствовали улучшение? Однако и ремиссия у обеих была кратковременной.