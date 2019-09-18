Смертельное желание стать мамой, или ЭКО и неизлечимый рак - есть ли связь?
Поклонники Анастасии Заворотнюк в России и не только переживют в эти дни за свою любимицу, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Ходят слухи о том, что резкое ухудшение здоровья актрисы связано с якобы недавно перенесенным ЭКО - экстракорпоральным оплодотворением, поскольку эта процедура связана с определенными рисками.
Анастасия Хабенская, Жанна Фриске - обе они мечтали о ребенке и подверглись процедуре ЭКО, после чего врачи диагностировали у них страшный диагноз. Об Анастасии Заворотнюк официального подтверждения нет, но все российские СМИ настаивают на том, что звезда все же решилась на этот шаг.
Насколько экстракорпоральное оплодотворение связано с онкологическими заболеваниями, обнаруженными у всех этих знаменитостей после него?
В последнее время 48-летняя Анастасия Заворотнюк редко выходила в свет. Знакомые говорили, что это связано с ее лечением. Теперь же, по сообщениям российских СМИ, у актрисы обнаружена опухоль мозга, при этом никаких официальных заявлений до сих пор нет. Как пишут те же СМИ,
семья узнала о заболевании Анастасии вскоре после появления на свет ее третьего ребенка. Малышка Мила родилась прошлой осенью якобы в результате ЭКО.
Если это так, то Заворотнюк далеко не единственная звезда, решившаяся на эту процедуру ради того, чтобы познать радость материнства.
Почему существует мнение, что ЭКО может быть опасно для здоровья женщины, особенно после 40?
- Среди самых распространенных осложнений - гормональный дисбаланс, замершая беременность, пороки развития плода. Кроме того, часто обостряется или возникает сахарный диабет и пиелонефрит. Также беременность является провоцирующим фактором для развития хронических заболеваний, которые до этого никак себя не проявляли, вплоть до онкологии. Но, как отмечают врачи, рак после ЭКО может быть диагностирован лишь в одном-единственном случае, пишет "Комсомольская правда".
"Если к моменту беременности у женщины уже была начальная стадия заболевания, то интенсивная гормональная терапия, которую проводят маме, чтобы эмбрион прижился, может спровоцировать быстрый рост опухоли, - объяснил изданию хирург-онколог, академик, бывший главный онколог России Михаил Давыдов.
Онкология не возникает на пустом месте. Но зачастую пациентка может не знать о том, что больна: на ранней стадии рак не всегда можно выявить.
И Жанна Фриске, и Анастасия Заворотнюк по всем показаниям были здоровы, но при этом долгое время не могли родить. Как отмечает StarHit.ru, существует мнение врачей о том, что,
если женщина не забеременела при отсутствии очевидных причин бесплодия, значит - в ее организме не хватает определенных элементов - например, меди или цинка.
Но особенно это касается дефицита железа, что не всегда можно выявить с помощью базового анализа.
ЭКО - как неестественный путь зачатия - преодолевает защиту организма от беременности, а при низком гемоглобине у роженицы это ведет к тому, что на свет появляются недоношенные, слабые, а зачастую и больные дети.
"Сегодня принято писать про ЭКО много позитивного, но мы выхаживаем в реанимации преждевременно рожденных детей, которые появились в результате этой процедуры.
Причем сразу, как видим в диагнозе ЭКО, понимаем, что ребенок будет тяжелым", - приводит издание слова врачей.
Но если ребенок все же появился на свет здоровым, то какую цену за это заплатила его мама?
Счастливая Заворотнюк не так давно показывала малышку Милу в программе "Однажды" и с воодушевлением рассказывала о ее прекрасном самочувствии. А как ощущала себя сама мама?
По большому счету любая беременность может спровоцировать ряд заболеваний, к которым у человека есть предрасположенность. Тем более ЭКО с его мощнейшей гормональной атакой на организм. Не случилось ли это с Анастасией Заворотнюк, как и с Жанной Фриске? Похоже, актриса и сама подозревала нечто неладное: на открытии ювелирного салона в Ереване
поклонники заметили у нее на шее шрам. По словам экспертов, он очень напоминала след от биопсии загрудинных узлов, которую делают, чтобы обнаружить источник опухоли.
Однако представители Заворотнюк уверяли, что причин для беспокойства нет и скоро она вернется к работе. Впрочем, до последнего надежду своим фанатам давала и Жанна Фриске…
При этом после смерти певицы связь ЭКО и рака мозга опровергла гинеколог-эндокринолог Наталья Валентинова.
«Экстракорпоральное оплодотворение не может инициировать или провоцировать начало развития онкологического заболевания при беременности, - объяснила она тогда изданию "Телепрограмма". - Но ЭКО может стимулировать прогресс уже имеющейся в организме опухоли. Кроме того, не стоит забывать, что любая беременность - естественная или с помощью ЭКО - вызывает сильное изменение гормонального фона.
Пациентки, которые лечатся от бесплодия, а также прошедшие процедуру ЭКО с целью снижения вероятности выкидыша, получают большие дозы женского гормона эстрогена.
А некоторые онкологические заболевания - как, например, рак эндометрия - гормонозависимы".
Так, врачам не удалось спасти от смерти и жену известного российского актера Константина Хабенского Анастасию. Семь лет они прожили в браке, а когда отчаялись родить ребенка - обратились к специалистам.
В итоге после процедуры ЭКО Настя подарила мужу сына Ивана, а вскоре легла в отделение нейрохирургии на срочную операцию. Диагноз все тот же - глиобластома.
"Сделали две операции, переехали в Америку продолжать лечение. Чтобы отвлечь ее от этой истории, я предложил ей заниматься помощью другим - детям с этим же диагнозом", - рассказывал Хабенский в программе "Познер".
После смерти супруги он возглавил благотворительный фонд по борьбе с раком.
Случайно ли, что и Жанна Фриске, и Анастасия Хабенская лечились в США у лучших специалистов, обе прошли химиотерапию и почувствовали улучшение? Однако и ремиссия у обеих была кратковременной.
По прогнозам врачей, Анастасия Хабенская могла прожить еще лет восемь после того, как ей поставили страшный диагноз, но она "сгорела" буквально за год.
Неужели на этом совпадения, связанные с ЭКО, не закончились? Почти год назад Анастасия Заворотнюк родила дочку, а недавно в российской прессе появилась информация о том, что она тяжело больна. На данный момент в СМИ распространяется огромное количество слухов о состоянии Заворотнюк.
Официального подтверждения этим сообщениям и громким заголовкам нет.
Семья актрисы не выходит на связь с журналистами, а представителям Анастасии запрещено комментировать любые высказывания о состоянии здоровья звезды.
Напомним, Эвелина Бледанс тоже мечтала о рождении позднего ребенка. Будучи мамой двоих сыновей, 49-летняя актриса мечтала о девочке. Ее поклонники разделились на два лагеря: одни хвалили Бледанс за стремление подарить жизнь еще одному малышу, другие же предупреждали о возможных негативных последствиях. Эвелина осталась при собственном мнении.
Громкое заявление о беременности Бледанс сделала в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", но позднее призналась, что ЭКО не помогло ей, несмотря на соблюдение требований врачей и прием гормональных препаратов.
"Мои хорошие, не задавайте мне вопросов про беременность. У меня не получилось иметь девочек. У меня есть два сына, и это мое счастье, моя любовь.
Я буду танцевать, буду петь, потому что жизнь моя продолжается", - обратилась актриса к подписчикам в Сети.
Однако реакция поклонников оказалась неоднозначной: многие написали Эвелине, что она должна радоваться: "Бог уберег, это так опасно".
Так о каких еще осложнениях идет речь? Прежде всего это проблемы с печенью. Любые стимуляторы и антибиотики способны ухудшить работу этого важного органа.
"Если незадолго до процедуры женщина проходила лечение какими-то серьезными препаратами, то лучше отложить оплодотворение и дать печени "отдохнуть", - цитирует врачей StarHit.ru.
Кроме того, многие пациентки, подвергшиеся ЭКО, жалуются на одышку, отеки, острые боли в груди. Это связано с нагрузкой на сердце: нарушается белковый обмен в крови, и мышцы (в том числе миокарда) ослабевают.
Если же беременные страдают от быстрой утомляемости, тяжело переносят жару, резко худеют и жалуются на дрожь в руках - это признаки поражения щитовидной железы. Гормональная нагрузка от ЭКО в этом случае может привести и к серьезным заболеваниям, например, гипотериозу.
Жанна Фриске и Анастасия Хабенская мечтали увидеть, как их дети вырастут, пойдут в школу, окончат вуз и подарят им внуков. Но в итоге сыновья звезд вспоминают мам только по фотографиям.
Галерея: Прощание с Жанной Фриске
"Сама процедура ЭКО считается очень эффективной и довольно безопасной. И большинство осложнений и противопоказания связаны именно с гормоностимуляцией.
Одно из них как раз - любые опухоли и воспалительные процессы, и не только репродуктивных органов, но и в организме в целом, - прокомментировала ситуацию с Анастасией Заворотнюк изданию Gazeta.Ru акушер-гинеколог Гульнара Сафарова. - Именно поэтому перед процедурой ЭКО и женщина, и мужчина, проходят тщательное и длительное обследование и сдают множество анализов".
Таким образом, процедура ЭКО не могла спровоцировать у актрисы рак, но могла усугубить развитие опухоли, если она уже была.
Подтверждает это и руководитель центра инновационной гинекологии, профессор, доктор медицинских наук, консультант "Фонда борьбы с лейкемией" Камиль Бахтияров, мнение которого публикует Cosmo.ru: "Репродуктивные технологии применяются в мире более 40 лет. За это время ученым не удалось доказать прямой и устойчивой связи между ЭКО и последующими онкологическими заболеваниями, в том числе и с гормонозависимыми опухолями. Другой вопрос:
беременность - сильная гормональная нагрузка, особенно если у женщины есть хронические заболевания.
Она может стимулировать уже начавшиеся в организме процессы. Однако это никак не связано с тем, получилась ли беременность естественным путем или же при помощи репродуктивных технологий".
Слова доктора подтверждают и ряд исследований, в том числе британское исследование, проведенное в 2018 году среди 250 000 женщин, которое показало, что у пациенток, которые прошли процедуру вспомогательной репродукции, слегка выше риск неинвазивной формы рака молочной железы и инвазивной и пограничной форм рака яичников. Впрочем, ученые подчеркивают, что эпидемиологическая картина весьма противоречива. Возможной причиной развития рака они называют вовсе не гормональную терапию, а бесплодие пациенток. Не было найдено и устойчивой закономерности между ЭКО и развитием меланомы.