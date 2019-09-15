Зеленский на встрече с Кальюлайд: Украина рассчитывает на эстонские инвестиции

Об этом, как сообщает фициальный сайт президента Украины, он заявил в ходе состоявшейся в пятницу в Киеве встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь", – сказал Зеленский.

Со своей стороны Керсти Кальюлайд сообщила, что Эстония готова продолжать практическое сотрудничество.

"Мы спрашиваем, где именно вам нужна наша помощь, и мы ее предоставим", – сказала президент Эстонии.