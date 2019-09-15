Зеленский на встрече с Кальюлайд: Украина рассчитывает на эстонские инвестиции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что реализация реформ в Украинском государстве станет мощным стимулом для роста двусторонней торговли и увеличения эстонских инвестиций в украинскую экономику, пишет Rus.Postimees.
Об этом, как сообщает фициальный сайт президента Украины, он заявил в ходе состоявшейся в пятницу в Киеве встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.
"Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь", – сказал Зеленский.
Со своей стороны Керсти Кальюлайд сообщила, что Эстония готова продолжать практическое сотрудничество.
"Мы спрашиваем, где именно вам нужна наша помощь, и мы ее предоставим", – сказала президент Эстонии.
Зеленский также надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты.