Пн, 16.09.2019
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Зеленский на встрече с Кальюлайд: Украина рассчитывает на эстонские инвестиции

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Ukrainas töövisiidil viibiv president Kersti Kaljulaid kohtus Kiievis Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga.

ФОТО: Presidendi kantselei

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что реализация реформ в Украинском государстве станет мощным стимулом для роста двусторонней торговли и увеличения эстонских инвестиций в украинскую экономику, пишет Rus.Postimees.

Об этом, как сообщает фициальный сайт президента Украины, он заявил в ходе состоявшейся в пятницу в Киеве встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Надеюсь, что эстонский бизнес, который традиционно очень активен в Украине, уже увидел новые возможности для работы здесь", – сказал Зеленский.

Со своей стороны Керсти Кальюлайд сообщила, что Эстония готова продолжать практическое сотрудничество.

"Мы спрашиваем, где именно вам нужна наша помощь, и мы ее предоставим", – сказала президент Эстонии.

Зеленский также надеется, что Украина сможет перенять эстонский опыт в вопросах модернизации управления, дигитализации и киберзащиты.

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