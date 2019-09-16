Первые гости "Балтийской жемчужины" - Анна Пармас и Анна Михалкова

Комедия о семейной жизни "Давай разведёмся!" была признана самым смешным и искрометным фильмом» фестиваля "Кинотавр", а также получила призы за "лучший дебют" и "лучший сценарий". Это яркая, сочная, искрящаяся юмором, жизнеутверждающая история о любви и разочаровании, изящно маневрирует от несуразной интимности к откровенной иронии, от отчаяния к фарсу.

Анна Михалкова, всего пару дней назад получившая звание заслуженной артистки России, в представлении не нуждается - на ее счету более шестидесяти киноролей, в том числе и написанных Анной Пармас специально для нее.

Анна Пармас известна широкой публике как автор культовых клипов группы "Ленинград" - "Экспонат" или "Лабутены", "Экстаз", "В Питере пить". Среди полюбившихся зрителям киноработ, наградами отмечены ее сценарии к фильмам Авдотьи Смирновой "2 дня" (2011), "Кококо" (2012) и "История одного назначения", а также новелла "Девочки" из цикла "Петербург. Только по-любви" (2016).

"Давай разведемся!" ФОТО: Пресс-фото

"Я сняла не про освобождение женщин, а про женщину, которая хочет чувствовать себя счастливой. Мой фильм не призывает выйти на демонстрацию за жизнь без мужчин. Просто моя героиня чувствует себя счастливой одна в данный конкретный момент. Это тоже вариант... Для меня самое важное в кино - надежда. Поэтому самой большой удачей будет, если зрители после просмотра моего фильма смогут сказать себе: "Все будет хорошо" и вернутся домой в прекрасном настроении", - призналась Анна Пармас. Что ж, у нас есть возможность все узнать из первых рук.

"Давай разведёмся" ФОТО: Пресс-фото

На фестивале "Балтийская Жемчужина" фильм "Давай Разведемся!" будет показан на сеансах 21 и 25 сентября. На творческую встречу и премьеру фильма билеты продаются только в кинотеатре Splendid Palace .