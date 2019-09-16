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  • "Ну ладно, люди ели же": Сергей Жуков о нарушении санитарных норм в своей кондитерской

"Ну ладно, люди ели же": Сергей Жуков о нарушении санитарных норм в своей кондитерской

Сергей Жуков и Регина Бурд

ФОТО: https://www.instagram.com/sezhukov/

Телеведущая Регина Тодоренко начала новый сезон своей программы "Пятница с Региной". На этот раз соведущим звезды стал ее супруг Влад Топалов. Теперь формат шоу перешел на беседы с известными парами. Первыми гостями стали многодетные родители - солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков и экс-солистка "Сливки" Регина Бурд. 

На этот раз Регина и Влад принимают гостей в новой квартире, которая находится в одном из небоскребов Москва-Сити. 

Формат шоу приобрел элементы игры, для того,чтобы пары больше рассказывали о себе. К примеру, как выяснилось, супруга Жукова не знает все песни из его репертуара. Иногда она даже спрашивает мужа, о том его ли эта песня. 

ФОТО: скриншот видео

Сергей Жуков и Регина Бурд рассказали, как открыли свою кондитерскую. Теперь они превратились в настоящих экспертов по сладостям. 

Певец объяснил, что они хотели добиться того, чтобы у их изделий был вкус детства. 

"Мы целый год собирали рецепты. Брали бабушек и мам... Пошли по домашнему, доставали тетрадки. Потом наняли девочку кондитера, которая с нами прорабатывала эти рецепты целый год", - рассказал он. 

Оказалось, что изначально супруги не соблюдали норм продовольственно-ветеринарной службы:

"Мы сняли квартиру в Беляево... Вы понимаете, что так нельзя по нормам... Ну ладно, люди ели же...", - признался певец. 

"Сейчас у нас все как надо", - перебила его жена. 

Артист рассказал, что они поставили там одну печку и поселили эту девочку кондитера. Регина тогда только родила и их ребенку было 3 месяца. 

"И она сидит кормит и вытаскивает из печи первую партию... Я пишу пост в Instagram, что мы теперь печем вкуснейшие капкейки - заказывайте! Через 17 секунд был первый заказ-звонок. Мы заработали первую денежку... ", - вспоминает Сергей. 

Сейчас у супругов большое профессиональное производство. 80 человек работает в огромном цеху и более 100 наименований изделий. Сейчас у Жукова и Бурд 10 кондитерских в Москве. 

"Сережа - мой волшебный пинок", - признается Регина. 

Женщина признается, что Сергей - это инвестор ее бизнеса. 

Жуков отмечает, что он с годами зауважал и посмотрел иначе на жену. Она может вести бизнес и умеет руководить персоналом. Это при всем том, что она любящая мама и прекрасная жена. 

Дети Ника, Мирон и Энджел очень любят помогать родителям на заводе. Они часто бывают на производстве и прекрасно знают в своем юном возрасте, как зарабатываются деньги. 

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