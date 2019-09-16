Возможно, открыта первая межзвездная комета в истории

Траектория кометы, которую первым заметил крымский астроном Генадий Борисов, выгнута в направлении Солнца, комета летит с необычно большой скоростью. Это один из аспектов, подтверждающих межзвездное происхождение объекта.

"Каждый раз, когда появляется новая комента, все стараются получить данные для определения ее орбиты. Теперь мы все почти на 100% уверены, что это - межзвездный объект", - так прокомментировала информацию о комете американский астроном Карен Митч.

Комета, скорее всего, образовалась из льда и космической пыли. Ближайшей к Солнцу точки или так называемого перигелия комета достигнет 8 декабря, когда она будет находиться на расстоянии 300 миллионов километра от Солнца. Эта траектория является уникальной, поскольку она характерна лишь для объектов из межзвездного пространства.

Когда это будет подтверждено, комета C/2019 Q4 станет вторым объектом такого вида, за которым астрономам удалось понаблюдать.

Первый межзвездный объект, который появился в нашей галактике, был замечен в 2017 году - его назвали Оумуамуа. Тогда астрономы думали, что объект мог быть инопланетным космическим кораблем, однако позже ученые убедились, что, скорее всего, это не так.

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