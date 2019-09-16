В социальных сетях циркулируют лженовости об опасных арбузах. Службы опровергли эти домыслы

В понедельник, 16 сентября, в социальных сетях появились посты с призывом не покупать импортные цитрусовые и арбузы, в которых якобы обнаружены возбудители инфекции, и вместо это употреблять в пищу выращенные в Латвии фрукты, овощи и яблоки.

Представитель PVD Илзе Мейстере сказала, что информация о риске заразиться кишечной инфекцией, употребляя цитрусовые и арбузы, не соответствует действительности.

"PVD призывает жителей критически относиться к информации в социальных сетях, в которых на данный момент тиражируются лженовости, и вместо этого следить за информацией на домашней странице PVD", - подчеркнули в службе.

В то же время Мейстере пояснила, что конкретный тип кишечной палочки, который обсуждается в социальных сетях, не является чем-то особенным. Он встречается в пищевом тракте домашнего скота, а также во внешней среде и он опасен лишь тогда, если не соблюдаются элементарные требования гигиены.

PVD обращает внимание - для того, чтобы уберечь себя от различных заболеваний, вызванных пищей, следует мыть руки, фрукты и овощи, а также тщательно термически обрабатывать продукты питания животного происхождения, а для обработки сырых продуктов и готовых использовать отдельный инвентарь.

Также и SPKC обратился к общественности с призывом более критически оценивать информацию, публикуемую в интернете - центр призвал не распространять непроверенную информацию и не поднимать необоснованную панику. Вместо этого лучше следить за информацией на www.spkc.gov.lv.

В социальных сетях также появилась информация о том, что именно по этой причине в Валмиере закрыто Родильное отделение Видземской больницы, однако в самой больнице подчеркнули, что это не так.

В Видземской больнице не констатирован ни один случай заболевания инфекцией, вызванной кишечной палочкой.

"Наше родильное отделение работает в привычном режиме, детки появляются на свет, мамочки поступают, родившие выписываются и едут домой. Просьба ко всем - не распространять ложную информацию", - отметила директор больницы Инга Озолиня.

Напомним, по состоянию на воскресенье, 15 сентября, симптомы кишечной инфекции были констатированы у 23 человек, среди которых 19 детей и четыре работника дошкольных образовательных учреждений из Сигулды и окрестностей города.

SPKC сообщает, что симптомы кишечной инфекции были констатированы у воспитанников и работников пяти сигулдских дошкольных учебных заведений, а подтвержденные случаи инфекции и гемолитико-уремического синдрома констатированы у воспитанников трех детсадов. По крайней мере, один ребенок, у которого выявлены симптомы кишечной инфекции, не посещал детский сад.

PVD продолжает проверки в сигулдских дошкольных образовательных учреждениях в связи с распространением кишечной инфекции.