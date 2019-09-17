Рябиновый бум: что вкусненького приготовить из полезной ягоды
Ловите идеи, как превратить красивые и очень полезные ягоды рябины во вкусные и не менее полезные заготовки на зиму! Спасибо скажете...
Рябиновый сироп
Ингредиенты: 500 г рябины, 600 г сахара, 500 мл воды.
Приготовление:
1. Промытые ягоды залить горячей водой 1:1 и варить 5 минут.
2. Слить воду, ягоды протереть через сито с марлей, чтобы выжать сок.
3. Вскипятить воду с сахаром, добавить рябиновый сок, еще раз довести до кипения, остудить и разлить по бутылкам.
Варенье из рябины и яблок
Ингредиенты: 1 кг рябины, 1 кг яблок, 0,5 л воды, 2 кг сахара.
Приготовление:
1. Замочить рябину в холодной воде на 24 часа, затем бланшировать 15 минут.
2. Приготовить сахарный сироп.
3. Очистить яблоки, нарезать толстыми ломтиками и поместить в охлажденный сироп. Добавить подготовленную рябину и дать настояться 2-3 часа.
Варить на медленном огне до тех пор, пока варенье не станет густым, а яблоки не слишком размягчатся.
Горячее варенье разлить по банкам и закрыть крышками.
Рябиновый джем
Ингредиенты: 0,5 кг рябины, 1,5 кг яблок, 1,5 кг сахара.
Приготовление:
1. Почистить и нарезать яблоки, поместить их в кастрюлю.
2. Добавить к яблокам рябину, немного воды и довести до кипения. Когда рябина и яблоки слегка растворятся, добавить сахар.
3. Варить до готовности. Горячий джем разложить по банкам и дать остыть.
Маринованные груши с рябиной
Ингредиенты: рябина, груши, вода - 2 л, душистый перец - 8-10 горошин., гвоздика - 8-10 соцветий, палочки корицы - 2 шт., уксус 9% - 400 мл, сахар - 1 кг.
Приготовление:
1. Сначала надо приготовить маринад, чтобы он немного остыл, пока будут наполняться банки. Для этого необходимо в воду добавить душистый перец, гвоздику, корицу и сахар, довести до кипения и влить уксус.
Ах, пахнет - как Рождество!!!! Надеемся, что к зимним праздникам у вас в подвале или в кладовке останется хоть одна баночка.
2. Обдать рябину горячей водой.
3. Груши очистить и нарезать произвольно - можно просто пополам или на 4 части.
4. Уложить в банки груши и рябину, чередуя их, и залить маринадом.
5. Поместить банки в горячую воду и прогреть примерно 15 минут, после чего закрыть крышками, перевернуть и оставить остужаться.
Рябиновое варенье
Ингредиенты: 1 кг рябины, 1 кг сахара, 0,5 л воды.
Приготовление:
1. Рябину очистить, помыть, залить кипятком (для уменьшения горечи) и выдержать в нем 5-10 минут.
2. Слить воду и сварить сироп из расчета 1 кг сахара на 0,5 л воды.
3. Всыпать ягоды в горячий сироп и оставить их там на 12 часов для впитывания. Затем варить на равномерном огне около 1 часа.