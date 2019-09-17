Рябиновый бум: что вкусненького приготовить из полезной ягоды

Рябиновый сироп

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Ингредиенты: 500 г рябины, 600 г сахара, 500 мл воды.

Приготовление:

1. Промытые ягоды залить горячей водой 1:1 и варить 5 минут.

2. Слить воду, ягоды протереть через сито с марлей, чтобы выжать сок.

3. Вскипятить воду с сахаром, добавить рябиновый сок, еще раз довести до кипения, остудить и разлить по бутылкам.

Варенье из рябины и яблок

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Ингредиенты: 1 кг рябины, 1 кг яблок, 0,5 л воды, 2 кг сахара.

Приготовление:

1. Замочить рябину в холодной воде на 24 часа, затем бланшировать 15 минут.

2. Приготовить сахарный сироп.

3. Очистить яблоки, нарезать толстыми ломтиками и поместить в охлажденный сироп. Добавить подготовленную рябину и дать настояться 2-3 часа.

Варить на медленном огне до тех пор, пока варенье не станет густым, а яблоки не слишком размягчатся.

Горячее варенье разлить по банкам и закрыть крышками.

Рябиновый джем

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Ингредиенты: 0,5 кг рябины, 1,5 кг яблок, 1,5 кг сахара.

Приготовление:

1. Почистить и нарезать яблоки, поместить их в кастрюлю.

2. Добавить к яблокам рябину, немного воды и довести до кипения. Когда рябина и яблоки слегка растворятся, добавить сахар.

3. Варить до готовности. Горячий джем разложить по банкам и дать остыть.

Маринованные груши с рябиной

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Ингредиенты: рябина, груши, вода - 2 л, душистый перец - 8-10 горошин., гвоздика - 8-10 соцветий, палочки корицы - 2 шт., уксус 9% - 400 мл, сахар - 1 кг.

Приготовление:

1. Сначала надо приготовить маринад, чтобы он немного остыл, пока будут наполняться банки. Для этого необходимо в воду добавить душистый перец, гвоздику, корицу и сахар, довести до кипения и влить уксус.

Ах, пахнет - как Рождество!!!! Надеемся, что к зимним праздникам у вас в подвале или в кладовке останется хоть одна баночка.

2. Обдать рябину горячей водой.

3. Груши очистить и нарезать произвольно - можно просто пополам или на 4 части.

4. Уложить в банки груши и рябину, чередуя их, и залить маринадом.

5. Поместить банки в горячую воду и прогреть примерно 15 минут, после чего закрыть крышками, перевернуть и оставить остужаться.

Рябиновое варенье

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Ингредиенты: 1 кг рябины, 1 кг сахара, 0,5 л воды.

Приготовление:

1. Рябину очистить, помыть, залить кипятком (для уменьшения горечи) и выдержать в нем 5-10 минут.

2. Слить воду и сварить сироп из расчета 1 кг сахара на 0,5 л воды.