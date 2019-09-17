В пятницу 13-го, в полнолуние, "Би-2" звучит особенно мощно, особенно в Лиепае...
В пятницу, 13 сентября, в Лиепае выступила легендарная альтернативная рок-группа "Би-2". Лёва и Шура устроили по-настоящему грандиозное шоу, а особенным гостем вечера бесспорно стал Ренарс Кауперс, без которого "Скользкие улицы" были бы совсем не те.
Примечательно, что именно выступление солиста Prāta Vētra условно разделило более чем двухчасовой концерт на две части - в первой прозвучали относительно новые произведения "Би-2" из альбома "Горизонт событий", а после "Скользких улиц" группа прошлась по проверенным временем хитам.
Видео: "Скользкие улицы" на концерте "Би-2" в Лиепае
Когда "Би-2" начали концерт с исполнения "незнакомых" песен, поклонники старого поколения, ожидавшие на старте условного "Полковника", немного загрустили, но, как оказалось, зря - по итогу было все и даже больше:
оригинальная сценография, запоминающееся шоу со световыми и видеофрагментами, которые без перебоя транслировались на уникальном вращающемся экране, и ощущение полной свободы в городе, в котором рождается ветер!
Забавно, что накануне погода была отвратительная, местные говорят, что даже цены на билеты снизили - переживали, что дождь нарушит планы, ведь концерт под открытым небом.
Но все сложилось наилучшим образом - за пару часов до начала концерта небо прояснилось, ни намека на дождь и только красивая полная луна, так подходящая пятнице, 13-му! За что, кстати, группа выразила отдельную благодарность со сцены, мол, пришли в такой день, еще и в полнолуние!
Галерея: Выступление "Би-2" в Лиепае
На выходе с концерта люди признавались, что это было так чувственно и волнительно, словно "пели как в последний раз", кто-то не раз прослезился, а толпа не то чтобы подпевала - орала в унисон.
Как правильно кто-то заметил, наверняка, на утро многие в Лиепае проснулись без голоса.
Да и не только пели, танцевали - стадион огромный, и места разойтись хватало всем.
Видео: "Полковнику никто не пишет" на концерте "Би-2" в Лиепае