В пятницу 13-го, в полнолуние, "Би-2" звучит особенно мощно, особенно в Лиепае...

Примечательно, что именно выступление солиста Prāta Vētra условно разделило более чем двухчасовой концерт на две части - в первой прозвучали относительно новые произведения "Би-2" из альбома "Горизонт событий", а после "Скользких улиц" группа прошлась по проверенным временем хитам.

Видео: "Скользкие улицы" на концерте "Би-2" в Лиепае

Когда "Би-2" начали концерт с исполнения "незнакомых" песен, поклонники старого поколения, ожидавшие на старте условного "Полковника", немного загрустили, но, как оказалось, зря - по итогу было все и даже больше:

оригинальная сценография, запоминающееся шоу со световыми и видеофрагментами, которые без перебоя транслировались на уникальном вращающемся экране, и ощущение полной свободы в городе, в котором рождается ветер!

Забавно, что накануне погода была отвратительная, местные говорят, что даже цены на билеты снизили - переживали, что дождь нарушит планы, ведь концерт под открытым небом.

Но все сложилось наилучшим образом - за пару часов до начала концерта небо прояснилось, ни намека на дождь и только красивая полная луна, так подходящая пятнице, 13-му! За что, кстати, группа выразила отдельную благодарность со сцены, мол, пришли в такой день, еще и в полнолуние!

Галерея: Выступление "Би-2" в Лиепае

На выходе с концерта люди признавались, что это было так чувственно и волнительно, словно "пели как в последний раз", кто-то не раз прослезился, а толпа не то чтобы подпевала - орала в унисон.

Как правильно кто-то заметил, наверняка, на утро многие в Лиепае проснулись без голоса.

Да и не только пели, танцевали - стадион огромный, и места разойтись хватало всем.