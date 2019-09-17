Известен диагноз Заворотнюк. Родные запретили говорить о здоровье актрисы

На данный момент в СМИ распространяется огромное количество слухов о состоянии Заворотнюк.

Официального подтверждения этим сообщениям и громким заголовкам нет. Семья актрисы не выходит на связь с журналистами, а представителям Анастасии запрещено комментировать любые высказывания о состоянии здоровья звезды.

Первым в студии "Пусть говорят" появился фигурист Алексей Ягудин.

"Мы также владеем той информацией, которая появляется в СМИ. Муж Насти не отвечает на сообщения... Да, мы живем в одном поселке на протяжении нескольких лет. Летом я видел карету скорой помощи, которая дежурила у ее дома...", - рассказал спортсмен.

Он также подчеркнул, что видел Заворотнюк весной этого года. Она хорошо выглядела и была веселая и жизнерадостная.

Анастасия Заворотнюк ФОТО: скриншот видео

Психолог, которая присутствовала на программе, подчеркнула, что никакой правды тут быть не может. Сейчас близкие надеются, что все, что происходит, поправимо.

Дмитрий Борисов отметил, что удалось узнать крупицу информации от Татьяны Навки, которая каталась вместе с Петром Чернышевым. Она лишь коротко сказала: "Молимся".

Напомним, что осенью 2018 года актриса родила дочь Милу. Это побудило волну слухов, что у актрисы мог развиться рак мозга. Якобы, чтобы забеременеть Анастасия прибегала к ЭКО. Есть версии, что злоупотребление попытками омолаживать себя при помощи стволовых клеток могли спровоцировать развитие опухоли.

Журналисты канала смогли побывать в поселке, где пообщались с настоятелем местного храма и продавцами в магазине. Настоятель отметил, что мать актрисы часто приходит молиться за дочь. Приходил в храм и Петр с дочкой.

Телеведущий Дмитрий Шепелев считает, что родным следует сделать публичное заявление. Бремя славы обязывает так поступить, чтобы пресечь слухи, которые заполонили СМИ.

На программе прозвучали слова о том, что известно, что Настя обращалась к нейрохирургам, но ей отказали в лечении, так как якобы сказали, что это глиобластома.

Сейчас даже известно, где находится актриса и ее диагноз, но его не произносят в программе, так как семья этого не желает.

Дмитрий Борисов подчеркнул, что "мы оперируем только непроверенной информацией".

Наталья Фриске пояснила, что она не собирается ничего советовать родным Анастасии. Она рассказала, что они прибегли к публичной огласке, что помогло приобрести врачей и поддержку.

Когда все случилось, у Жанны была вторая стадия рака, она боролась еще два года.

Психолог подчеркнула, что как бы такая поддержка не была расценена родными, как "грубое вмешательство в личную жизнь".

Дмитрий Шепелев согласился, что истории Анастасии и Жанны схожи в некоторых деталях – это рождение ребенка и якобы страшная болезнь, которая проявилась молниеносно. Он пожелал родным Анастасии быть сильными, что бы не происходило.