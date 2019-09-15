СМИ: Заворотнюк впала в глубокую кому

СМИ сообщают, что Анастасия подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не сообщают о том, будет ли проводиться операция.

Напомним, СМИ подозревают у Анастасии Заворотнюк онкологию. 13 сентября в прессе появилась информация о госпитализации Заворотнюк. Позже было отмечено, что у актрисы начался отек мозга. Анастасия была введена в медикаментозную кому. Друзья актрисы не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему". Кроме того, директор Заворотнюк отрицал госпитализацию и анонсировал большое интервью артистки, которое должно состояться в сентябре на одном из федеральных каналов.