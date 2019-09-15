СМИ: Заворотнюк впала в глубокую кому

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают хранить молчание. Никто не разговаривает со СМИ и не дает официального подтверждения, но и не опровергает информацию о страшном диагнозе. На данный момент известно, что артистка впала в глубокую кому, которая не обусловлена медикаментами. Это передает канал РЕН-ТВ.
Многочисленные российские издания пишут, что актриса впала в кому. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое.
Супруг звезды Петры Чернышев и мать Заворотнюк не выходят на связь с прессой.
СМИ сообщают, что Анастасия подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не сообщают о том, будет ли проводиться операция.
Издание "Комсомольская правда" передает слова друзей и родных.
"Они сказали: "Чем тут поможешь? Надо молиться!", - цитирует издание.
Напомним, СМИ подозревают у Анастасии Заворотнюк онкологию. 13 сентября в прессе появилась информация о госпитализации Заворотнюк. Позже было отмечено, что у актрисы начался отек мозга. Анастасия была введена в медикаментозную кому. Друзья актрисы не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему". Кроме того, директор Заворотнюк отрицал госпитализацию и анонсировал большое интервью артистки, которое должно состояться в сентябре на одном из федеральных каналов.