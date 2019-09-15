Пн, 16.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец

СМИ: Заворотнюк впала в глубокую кому

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/?hl=ru

Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк продолжают хранить молчание. Никто не разговаривает со СМИ и не дает официального подтверждения, но и не опровергает информацию о страшном диагнозе. На данный момент известно, что артистка впала в глубокую кому, которая не обусловлена медикаментами. Это передает канал РЕН-ТВ. 

Многочисленные российские издания пишут, что актриса впала в кому. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. 

Супруг звезды Петры Чернышев и мать Заворотнюк не выходят на связь с прессой. 

СМИ сообщают, что Анастасия подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи не сообщают о том, будет ли проводиться операция. 

Издание "Комсомольская правда" передает слова друзей и родных.

"Они сказали: "Чем тут поможешь? Надо молиться!", - цитирует издание.

Ранее СМИ сообщили о срочном приезде супруга и матери Заворотнюк в больницу

Напомним, СМИ подозревают у Анастасии Заворотнюк онкологию. 13 сентября в прессе появилась информация о госпитализации Заворотнюк. Позже было отмечено, что у актрисы начался отек мозга. Анастасия была введена в медикаментозную кому. Друзья актрисы не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему". Кроме того, директор Заворотнюк отрицал госпитализацию и анонсировал большое интервью артистки, которое должно состояться в сентябре на одном из федеральных каналов. 

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