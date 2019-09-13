Вс, 15.09.2019
Представьте, человек едет в купе поезда. Едет день, едет два, едет 20 лет. И через 20 лет его выпускают в город. Вы представляете его состояние? Если мы выпустим в общество человека, который 20 лет сидел запертый в камере, мы по отношению к обществу будем нечестны. В течение этих 20 лет с человеком надо заниматься. Валерий Твердов, руководитель Даугавпилсской тюрьмы

У Заворотнюк начался отек мозга. Актриса в реанимации

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

Российские СМИ сообщают, что у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга, как осложнение на фоне тяжелой болезни. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Издание сообщает, что актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей и находится в реанимации.

Супруг звезды Петр Чернышев находится рядом с ней в больнице.

Журналисты сообщают, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ пишут, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно. 

Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения). 

Есть подозрения, что прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.

Ранее сообщалось, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице

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