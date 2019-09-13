У Заворотнюк начался отек мозга. Актриса в реанимации

Издание сообщает, что актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей и находится в реанимации.

Супруг звезды Петр Чернышев находится рядом с ней в больнице.

Журналисты сообщают, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ пишут, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.

Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).