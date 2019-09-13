У Заворотнюк начался отек мозга. Актриса в реанимации

Российские СМИ сообщают, что у популярной актрисы Анастасии Заворотнюк начался отек мозга, как осложнение на фоне тяжелой болезни. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание сообщает, что актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей и находится в реанимации.
Супруг звезды Петр Чернышев находится рядом с ней в больнице.
Журналисты сообщают, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.
СМИ пишут, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.
Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).
Есть подозрения, что прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.