СМИ: Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Как сообщает телеканал, в настоящее время медики прорабатывают стратегию дальнейших действий. Решается вопрос о проведении операции, но это может быть опасно, пока артистка находится в данном состоянии.

Согласно информации Telegram-канала "112", у актрисы началось воспаление легких, с которым ослабленный организм не в силах бороться.

Ранее сообщалось, что у Заворотнюк начался отек мозга, как осложнение на фоне тяжелой болезни, а также, что актриса находится под круглосуточным наблюдением врачей и находится в реанимации.

Супруг звезды Петр Чернышев находится рядом с ней в больнице.

Журналисты писали, что Заворотнюк борется с раком головного мозга. Ходят слухи, что страшную болезнь у нее диагностировали больше года назад.

СМИ писали, что звезда лечилась в Польше, но безуспешно.

Напомним, что рак мозга был обнаружен у Жанны Фриске сразу после рождения ребенка. Врачи тогда сделали предположение, что рок могла спровоцировать процедура ЭКО (экстракорпорального оплодотворения).

Есть подозрения, что прибегнуть к этой процедуре могла и Анастасия Заворотнюк. Актриса забеременела в 47 лет и тщательно скрывала от всех этот факт. Дочь Людмила родилась в октябре 2018 года, а рассказали журналистам об этом только в марте.