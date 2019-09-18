Продюсер: "Серябкина сама уйдет от Фадеева"

39-летняя Олеся призналась, что знакома с Ольгой Серябкиной уже 15 лет. Тогда девушки вместе танцевали в школе "Дункан" Виталия Маншина. Именно он пристроил Ольгу в подтанцовку к Ираклию Пирцхалаве, который быв выходцем "Фабрики звезд" и уже работал с Фадеевым. Именно тогда певица приобрела необходимые знакомства и впервые засветилась на телевидении.

"В компании Серябкина никогда не была лидером. Но умела разговаривать с людьми и входить к ним в доверие. Одно время Оля сблизилась с Харламовым", - цитирует Олесю издание.

Серябкина тогда хотела улучшить знания английского языка. Гарик Харламов долго жил в Америке и в совершенстве владеет языком. Он согласился помочь Ольге.

Но вскоре они прекратили общение. Как сказала Гарик, это случилось из-за того, что Серябкина не умеет держать язык за зубами.

Сазыкина указала, что Serebro изначально создавалось под Лену Темникову. Фадеев "души не чаял" в юной певице, но в 2006 году в коллектив пришла Серябкина и все изменилось. По словам Олеси, Ольга смогла не просто подвинуть подругу, но добиться того, чтобы Фадеев ее выгнал.

Во время одной из встреч певица рассказала Сазыкиной, что причина в частых болезнях Темниковой.

"Она вечно болела: то понос, то золотуха. И начала мне срывать концерты", — ответила Оля. Именно так и сказала — "мне". "Не тебе, а группе", — поправил ее администратор Стас. А мне объяснил: "Уж не знаю, чем Темникова не угодила Фадееву, но он ее выгнал", — цитирует продюсера издание.

Напомним, недавно бывшая подопечная Макса Фадеева Наргиз Закирова заявила, что Ольга имеет огромное влияние на продюсера и якобы именно она всем руководит.

"Похоже, она и впрямь имеет на Макса большое влияние, раз советует ему, кого взять, а кого выгнать. Но мне кажется, Серябкина сама уйдет от Фадеева", - считает Сазыкина.

Она полагает, что продюсер ей больше не может ничего дать. Олеся не понимает зачем Оле с ним делиться, ведь "она может прекрасно обойтись и без него".