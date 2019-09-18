Театр Бориса Эйфмана 17 декабря даст дополнительный спектакль в Риге

Премьера "Эффекта Пигмалиона" состоялась в Санкт-Петербурге в феврале 2019 года. С тех пор спектакль побывал с гастролями в Москве, Нью-Йорке и Чикаго. В октябре его ждут в Theater am Potsdamer Platz в Берлине.

Сюжет балета основан на древнегреческом мифе о гениальном скульптуре, влюбившемся в свое творение, и знаменитой комедии Бернарда Шоу. У Эйфмана неистовым Пигмалионом становится преуспевающий танцор, который встречает свою Галатею в образе нескладной девушки из городских трущоб. Преображение простушки в звезду – процесс, захватывающий и героев, и зрителей. В нем много смешного, но юмор в "Эффекте Пигмалиона" отсылает к бессмертным фильмам Чарли Чаплина: за каскадом шуток обнаруживаются глубокие философские смыслы. Подняться к вершинам оказывается проще, чем избавиться мстительного прошлого, а успех и слава никому не гарантируют счастья…

ФОТО: Пресс-фото

Комедийное и драматическое, зрелищное и психологическое – в новом балете Бориса Эйфмана каждый найдет то, что ему ближе, но в любом случае будет восхищаться неистощимой выдумкой хореографа, красотой и мастерством его артистов, а еще – прекрасной музыкой короля вальсов Иоганна Штрауса-сына.

Организатор гастролей – продюсерская компания Art Forte. Билеты можно приобрести во всех театральных кассах и сети Biļešu Paradīze, www.bilesuparadize.lv. Дополнительная информация – на www.artforte.lv.