Большой концерт "Руки Вверх!" уже в декабре

Легендарные "Руки Вверх!" едут в Ригу с большим концертом уже в третий раз. Ежегодные концерты самой "нестареющей группы" российской поп-сцены приурочены ко дню рождению коллектива, которому в этом году исполняется 22 года. Предыдущие два аншлага и возрастающий интерес рижан говорят о том, что творческий запал группы не иссякаем, а любовь слушателей разных поколений к их творчеству вечна.