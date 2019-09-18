Ср, 18.09.2019
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Большой концерт "Руки Вверх!" уже в декабре

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Arēnā Rīga uzstājas leģendārā grupa "Ruki Vverh"

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 15 декабря, тысячи поклонников "Руки Вверх!" вновь встретятся в Арене Рига и будут танцевать под всеми любимые вечные хиты и новые песни на грандиозном концерте группы.

Легендарные "Руки Вверх!" едут в Ригу с большим концертом уже в третий раз. Ежегодные концерты самой "нестареющей группы" российской поп-сцены приурочены ко дню рождению коллектива, которому в этом году исполняется 22 года. Предыдущие два аншлага и возрастающий интерес рижан говорят о том, что творческий запал группы не иссякаем, а любовь слушателей разных поколений к их творчеству вечна.

15 декабря Сергей Жуков и его команда вновь выйдут на сцену Арены Рига.

Только живой звук, грандиозное световое шоу, спецэффекты, дискотека нон-стоп, ностальгические медляки, шквал эмоций и масса сюрпризов! 

"Руки Вверх!" на протяжении уже более 20 лет собирают стадионы, имеют множество платиновых альбомов и продолжают писать новые песни, не только не теряя своей популярности, но и с каждым годом обретая новых и новых поклонников.

Во время своего большого концерта в Риге "Руки вверх!" исполнят все свои самые известные хиты: "Крошка моя", "Студент", "18 мне уже", "Алешка", "Лишь о тебе мечтая" и многие новые песни.

Билеты в кассах Biļešu serviss и www.bilesuserviss.lv.

Галерея: "Руки Вверх!" в Риге (2018)

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