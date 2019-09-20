Узнаете? Видеоклипы 90-х и 2000-х, в которых снимались российские кинозвезды

Ирина Алфёрова в клипе Александра Серова "Ты меня любишь"

Ирина Алферова снялась в клипе "Ты меня любишь" и спровоцировала слухи о романе с Александром Серовым. Любимая публике Констанция из "Трех мушкетеров" на видео слишком удачно изобрази страсть к певцу. Уже много лет спустя в интервью актриса признавалась, что эти съемки были своеобразной "женской местью" актеру Александру Абдулову. Напомним, их брак в 70-е считался показательным. Они и правда были эффектной парой: красавица с большими глазами и кумир женских грез. Но союз просуществовал 17 лет.

Максим Аверин и Леонид Барац из "Квартета И" в клипе Светлана Рерих

Сейчас мало кто вспомнит такую певицу из 90-х Светлану Рерих, но увидев клип "Ладошки" молниеносно появится в памяти образ сексуальной учительницы. Если присмотреться повнимательнее, то среди учеников можно увидеть будущую звезду кино Максима Аверина ("Глухарь", "Склифосовский") и Леонид Барац - будущая звезда "Квартета И".

Максим Аверин еще также снялся в клипе группы "Браво" - "Этот город".

"Звездный десант" в клипах Елены Зосимовой

Дочь основателя телеканала MTV Бориса Зосимова в 90-е могла иметь все самое лучшее. Еще в 2018 году на телепрограмме "Привет, Андрей!" обсуждалось, что из-за влияния отца в видеороликах девушки соглашались сниматься уже известные в те годы артисты, такие как Богдан Титомир, Влад Сташевский, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Игорь Верник и многие другие.

"На южном берегу"

"Поцелуй меня"

"Подружки мои не ревнуйте"

Звезда "Квартета И" Камиль Ларин и актриса Нонна Гришаева засветились также в клипе Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов"

Многие помнят этот хит Мурата Насырова, но не каждый узнает в роли бритоголового дяди Фестера известного актера Камиля Ларина, а роль загадочной Мортиция Адамс играет Нонна Гришаева.

Ростислав Хаит (все тот же "Квартет И") и Леонид Барац в клипе "Агаты Кристи"

Это было видео на песню "Моряк". Автор текста – Глеб Самойлов, композитор – Александр Козлов. Композиция является одной из визитных карточек коллектива Примечательно, что сценарий к видеоклипу написала Рената Литвинова. Он был снят в 1997 году. После премьеры был запрещен к показу каналом "ОРТ" (ныне – Первый канал) с формулировкой "негативно влияющий на психику зрителя и не соответствующий имиджу общенационального канала".

Ностальгический клип "Агаты Кристи" "Сказочная тайга"

В клипе рок-группы "Агата Кристи" герои фильма "Иван Васильевич меняет профессию" пересматривают картину в кинотеатре. В ролике можно увидеть: Александра Демьяненко, Юрия Яковлева, Наталью Селезнёву, Наталью Крачковскую и Леонида Куравлева. Как признавались музыканты, идея такой видеоработы возникла после того, как они обнаружили, что проигрыш песни "Сказачная тайга" совпадает с музыкальным сопровождение фильма Леонида Гайдая.