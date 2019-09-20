Узнаете? Видеоклипы 90-х и 2000-х, в которых снимались российские кинозвезды

Есть ли у вас магическое ощущение ностальгии, когда вы слышите песни из 90-х и 2000-х? Кроме знакомых мелодий стоит упомянуть видеоклипы. Часто их снимали уже известные режиссеры, а иногда и те, кто станет известным спустя многие годы. Будущие актеры и звезды шоу-бизнеса в этих роликах смотрятся особо забавно. А кого из знаменитостей узнали вы?
Ирина Алфёрова в клипе Александра Серова "Ты меня любишь"
Ирина Алферова снялась в клипе "Ты меня любишь" и спровоцировала слухи о романе с Александром Серовым. Любимая публике Констанция из "Трех мушкетеров" на видео слишком удачно изобрази страсть к певцу. Уже много лет спустя в интервью актриса признавалась, что эти съемки были своеобразной "женской местью" актеру Александру Абдулову. Напомним, их брак в 70-е считался показательным. Они и правда были эффектной парой: красавица с большими глазами и кумир женских грез. Но союз просуществовал 17 лет.
Максим Аверин и Леонид Барац из "Квартета И" в клипе Светлана Рерих
Сейчас мало кто вспомнит такую певицу из 90-х Светлану Рерих, но увидев клип "Ладошки" молниеносно появится в памяти образ сексуальной учительницы. Если присмотреться повнимательнее, то среди учеников можно увидеть будущую звезду кино Максима Аверина ("Глухарь", "Склифосовский") и Леонид Барац - будущая звезда "Квартета И".
Максим Аверин еще также снялся в клипе группы "Браво" - "Этот город".
"Звездный десант" в клипах Елены Зосимовой
Дочь основателя телеканала MTV Бориса Зосимова в 90-е могла иметь все самое лучшее. Еще в 2018 году на телепрограмме "Привет, Андрей!" обсуждалось, что из-за влияния отца в видеороликах девушки соглашались сниматься уже известные в те годы артисты, такие как Богдан Титомир, Влад Сташевский, Ростислав Хаит, Леонид Барац, Игорь Верник и многие другие.
"На южном берегу"
"Поцелуй меня"
"Подружки мои не ревнуйте"
Звезда "Квартета И" Камиль Ларин и актриса Нонна Гришаева засветились также в клипе Мурата Насырова "Мальчик хочет в Тамбов"
Многие помнят этот хит Мурата Насырова, но не каждый узнает в роли бритоголового дяди Фестера известного актера Камиля Ларина, а роль загадочной Мортиция Адамс играет Нонна Гришаева.
Ростислав Хаит (все тот же "Квартет И") и Леонид Барац в клипе "Агаты Кристи"
Это было видео на песню "Моряк". Автор текста – Глеб Самойлов, композитор – Александр Козлов. Композиция является одной из визитных карточек коллектива Примечательно, что сценарий к видеоклипу написала Рената Литвинова. Он был снят в 1997 году. После премьеры был запрещен к показу каналом "ОРТ" (ныне – Первый канал) с формулировкой "негативно влияющий на психику зрителя и не соответствующий имиджу общенационального канала".
Ностальгический клип "Агаты Кристи" "Сказочная тайга"
В клипе рок-группы "Агата Кристи" герои фильма "Иван Васильевич меняет профессию" пересматривают картину в кинотеатре. В ролике можно увидеть: Александра Демьяненко, Юрия Яковлева, Наталью Селезнёву, Наталью Крачковскую и Леонида Куравлева. Как признавались музыканты, идея такой видеоработы возникла после того, как они обнаружили, что проигрыш песни "Сказачная тайга" совпадает с музыкальным сопровождение фильма Леонида Гайдая.
От клипа группы "Чай вдвоем" до одной из самых востребованных актрис в России
Юлия Снигирь начала свой путь со съемки в клипе группы "Чай вдвоем" "День рождения". Позже она снялась в клипе мегапопулярной в середине нулевых группы "Звери". Сейчас Юлия является одной из самых востребованных российских актрис.
"Звери" - "До скорой встречи"
Александр Домогаров в клипе Ирины Аллегровой
В 1992 году Ирина Аллегрова приобрела небывалую популярность. Огромное количество хитов ей подарил Игорь Николаев. Так было и с песней "Суженый мой". Тогда режиссер картины "Гардемарины, вперед!" Светлана Дружинина сняла на нее клип. В нем актер предстает в камзоле и парике.
Супруг Наташи Королевой в клипе "Потому что нельзя быть красивой такой"
Мало кто знает, но муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко снялся в клипе группы "Белый орел" "Потому что нельзя быть красивой такой". Вокалист, голос чей слышен за кадром не хотел показываться публике. Долгое время фанаты полагали, что длинноволосый красавец с шикарной фигурой - это и есть тот самый загадочный певец.
Лера Кудрявцева в клипе "Тучи"
"Тучи" - это был один из первых клипов такого, почти "западного уровня". Сейчас мало кто узнает, но загадочная брюнетка с африканскими косичками из клипа "Иванушек" - это одна из главных блондинок российского телевидения Лера Кудрявцева.
Владимир Машков в клипе "Посредине лета"
Один из самых романтичных исполнителей российской эстрады Валерий Меладзе выпустил трогательную композицию "Посредине лета". Режиссером стала Анастасия Рахлина, на главную роль пригласили Владимира Машкова. Своим обнаженным торсом актер покорил не одно женское сердце.