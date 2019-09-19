Фестиваль: "Балтийская жемчужина": Праздник кино начинается

Рижские поклонники культового британского сериала смогут увидеть его накануне официальной премьеры в Лондоне. Несмотря на суровую осеннюю непогоду, леди готовят вечерние туалеты, а джентльмены ищут билеты и запасаются терпением.

В этом году, как и в прошлые осени, программа сформирована так, чтобы любители кино разных возрастов могли собраться вместе за просмотром фильмов, и каждый нашел бы для себя личное важное послание.

Три прекрасные даты: 90–летие легендарных и восхитительных актрис ХХ века Вии Артмане, Одри Хепберн и Грейс Келли будут отмечены фильмами, ставшими особенными в их карьере. Голливудская классика будет показана на оригинальной кинопленке 35mm, любезно предоставленной компанией Universal из самого Голливуда.

1. Odrija Hepberna ФОТО: Scanpix/AP

Фильм "Времена землемеров", отреставрированный по инициативе фестиваля "Балтийская жемчужина", будет показан на большом экране 22 сентября на специальном сеансе, посвященном памяти Вии Артмане, Эдуарда Павулса, Гунара Цилинского и других блистательных актеров, память о которых сохранилась не только на кинопленке, но и в наших сердцах. Перед сеансом выступят известные актеры, режиссеры и другие деятели кино.

"Времена землемеров" ФОТО: кадр из фильма Mērnieku laiki

Помимо выдающейся классики, фестиваль покажет захватывающий спектр киноновинок в разделах "Киногурман", "Фестивальная экзотика", "Любовь", "Окно в Россию".

Каннский кинофестиваль традиционно представлен в программе "Балтийской жемчужины" самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями.

Драгоценной жемчужиной в кино-короне фестиваля можно по праву считать фильм "Боль и слава" Педро Альмадовара, единодушно признанный кинокритиками и зрителями, как один из лучших фильмов в карьере режиссера.

"Боль и слава" ФОТО: Пресс-фото

Для самых бесстрашных и отчаянных киноманов – премьера фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают" - изысканная макабрическая сатира, пестрящая обилием киноцитат и умышленных штампов, безумно смешная, осознанно предсказуемая и в тоже время ошеломляющая неожиданным режиссерским решением. Джим Джармуш сделал фильм, ломающий шаблоны и выводящий киноязык на новый уровень.

Поклонники фестивальной экзотики смогут увидеть новый фильм Жан-Люк Годара - "Книга образа". Фильм оказался настолько экспериментальным, что для него на Каннском кинофестивале придумали специальный приз — "Особая Пальмовая ветвь".

Самая свежая киноновинка - фильм открытия Венецианского фестиваля – "Истина", снятый одним из ярких современных режиссеров Хирокадзу Корээда с выдающимся актерским составом: Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук, Людивин Санье. Картина исследует жизнь французской богемы, с ее сложными и запутанными семейными отношениями.

Катрин Денев ФОТО: Sputnik/Scanpix

Французское кино в этом году представлено своими лучшими работами: "Прекрасная эпоха", "Возраст любви", "Лучшие годы жизни", "Последнее безумство Клер" и "Обещание на рассвете".

Известная российская актриса Анна Михалкова представит комедия о семейной жизни "Давай разведемся", - яркую, сочную, искрящуюся юмором историю, снятую режиссером Анной Пармас , известной широкой публике как автор культовых клипов группы "Ленинград" - "Экспонат" или "Лабутены", "Экстаз", "В Питере пить". Актриса и кинорежиссер встретятся со зрителями 21 сентября перед и после сеанса.

"Давай разведемся!" ФОТО: Пресс-фото

Киноальманах "Берлин, я люблю тебя" - калейдоскоп романтичных, смешных, шокирующих, трогательных человеческих отношений под небом Берлина, продолжающий эстафету признаний в любви городу, вслед за Парижем, Нью-Йорком и Рио-де-Жанейро.

И в заключении, один из самых загадочных фильмов фестиваля – "Противостояние", получивший сложную кинематографическую судьбу из-за скандала со студией Х.Вайнштейна. После громкой премьеры на кинофестивале в Торонто картина была законсервирована до разрешения правовых вопросов и дата его проката до сих пор не определена. В главных ролях Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Том Холланд и Николас Холт.

Интригующее противостояние высокомерных и самоуверенных мужчин, на фоне энергетической революции в Америке прошлого века. Ничего не изменилось, все те же интриги, шантаж, клевета, коррупция.

Этот семидневный праздник кино, демонстрирующий богатство и многообразие современного кинематографа , чтобы восхитить, развлечь, удивить и обрадовать зрителя начнется сегодня в кинотеатре Splendid Palace.

Билеты на многие сеансы уже распроданы, но все же всегда можно найти для себя что-то в фестивальной кассе кинотеатра. Подробности о фильмах и расписание сеансов на сайте www.balticpearl.lv