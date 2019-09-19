Фестиваль: "Балтийская жемчужина": Праздник кино начинается

Фестиваль "Балтийская жемчужина", берущий свое начало в далеком 1993 году, открывается 19 сентября мировой премьерой фильма "Аббатство Даунтон".
Рижские поклонники культового британского сериала смогут увидеть его накануне официальной премьеры в Лондоне. Несмотря на суровую осеннюю непогоду, леди готовят вечерние туалеты, а джентльмены ищут билеты и запасаются терпением.
В этом году, как и в прошлые осени, программа сформирована так, чтобы любители кино разных возрастов могли собраться вместе за просмотром фильмов, и каждый нашел бы для себя личное важное послание.
Три прекрасные даты: 90–летие легендарных и восхитительных актрис ХХ века Вии Артмане, Одри Хепберн и Грейс Келли будут отмечены фильмами, ставшими особенными в их карьере. Голливудская классика будет показана на оригинальной кинопленке 35mm, любезно предоставленной компанией Universal из самого Голливуда.
Фильм "Времена землемеров", отреставрированный по инициативе фестиваля "Балтийская жемчужина", будет показан на большом экране 22 сентября на специальном сеансе, посвященном памяти Вии Артмане, Эдуарда Павулса, Гунара Цилинского и других блистательных актеров, память о которых сохранилась не только на кинопленке, но и в наших сердцах. Перед сеансом выступят известные актеры, режиссеры и другие деятели кино.
Помимо выдающейся классики, фестиваль покажет захватывающий спектр киноновинок в разделах "Киногурман", "Фестивальная экзотика", "Любовь", "Окно в Россию".
Каннский кинофестиваль традиционно представлен в программе "Балтийской жемчужины" самыми разными и неожиданными лентами, известными именами и шокирующими историями.
Драгоценной жемчужиной в кино-короне фестиваля можно по праву считать фильм "Боль и слава" Педро Альмадовара, единодушно признанный кинокритиками и зрителями, как один из лучших фильмов в карьере режиссера.
Для самых бесстрашных и отчаянных киноманов – премьера фильма Джима Джармуша "Мертвые не умирают" - изысканная макабрическая сатира, пестрящая обилием киноцитат и умышленных штампов, безумно смешная, осознанно предсказуемая и в тоже время ошеломляющая неожиданным режиссерским решением. Джим Джармуш сделал фильм, ломающий шаблоны и выводящий киноязык на новый уровень.
Поклонники фестивальной экзотики смогут увидеть новый фильм Жан-Люк Годара - "Книга образа". Фильм оказался настолько экспериментальным, что для него на Каннском кинофестивале придумали специальный приз — "Особая Пальмовая ветвь".
Самая свежая киноновинка - фильм открытия Венецианского фестиваля – "Истина", снятый одним из ярких современных режиссеров Хирокадзу Корээда с выдающимся актерским составом: Катрин Денев, Жюльет Бинош, Итан Хоук, Людивин Санье. Картина исследует жизнь французской богемы, с ее сложными и запутанными семейными отношениями.
Французское кино в этом году представлено своими лучшими работами: "Прекрасная эпоха", "Возраст любви", "Лучшие годы жизни", "Последнее безумство Клер" и "Обещание на рассвете".
Известная российская актриса Анна Михалкова представит комедия о семейной жизни "Давай разведемся", - яркую, сочную, искрящуюся юмором историю, снятую режиссером Анной Пармас , известной широкой публике как автор культовых клипов группы "Ленинград" - "Экспонат" или "Лабутены", "Экстаз", "В Питере пить". Актриса и кинорежиссер встретятся со зрителями 21 сентября перед и после сеанса.
Киноальманах "Берлин, я люблю тебя" - калейдоскоп романтичных, смешных, шокирующих, трогательных человеческих отношений под небом Берлина, продолжающий эстафету признаний в любви городу, вслед за Парижем, Нью-Йорком и Рио-де-Жанейро.
И в заключении, один из самых загадочных фильмов фестиваля – "Противостояние", получивший сложную кинематографическую судьбу из-за скандала со студией Х.Вайнштейна. После громкой премьеры на кинофестивале в Торонто картина была законсервирована до разрешения правовых вопросов и дата его проката до сих пор не определена. В главных ролях Бенедикт Камбербэтч, Майкл Шеннон, Том Холланд и Николас Холт.
Интригующее противостояние высокомерных и самоуверенных мужчин, на фоне энергетической революции в Америке прошлого века. Ничего не изменилось, все те же интриги, шантаж, клевета, коррупция.
Этот семидневный праздник кино, демонстрирующий богатство и многообразие современного кинематографа , чтобы восхитить, развлечь, удивить и обрадовать зрителя начнется сегодня в кинотеатре Splendid Palace.
Билеты на многие сеансы уже распроданы, но все же всегда можно найти для себя что-то в фестивальной кассе кинотеатра. Подробности о фильмах и расписание сеансов на сайте www.balticpearl.lv
Увидимся в кино!