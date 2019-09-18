Россия допускает возможность вооружения космонавтов

"Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения ("Орел", ранее известном как "Федерация") будет проводиться на более позднем этапе его создания", — отметили в "Роскосмосе", добавив.

Как отмечает РИА "Новости", первый полет на корабле "Орел" должен состояться в 2025 году. На данный момент в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия.