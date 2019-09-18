Россия допускает возможность вооружения космонавтов

В России рассматривают возможность возвращение огнестрельного оружия в состав носимого аварийного запаса космонавтов. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА "Новости".
"Формирование состава носимого аварийного запаса для пилотируемого транспортного корабля нового поколения ("Орел", ранее известном как "Федерация") будет проводиться на более позднем этапе его создания", — отметили в "Роскосмосе", добавив.
В российской госкорпорации также рассматриваются варианты возвращения космонавтам огнестрельного оружия.
Как отмечает РИА "Новости", первый полет на корабле "Орел" должен состояться в 2025 году. На данный момент в аварийном запасе космонавтов нет огнестрельного оружия.