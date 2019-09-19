Рекомендуем! В Риге состоялась премьера картины "Елгава 94"
18 сентября в Риге состоялась премьера картины "Елгава 94" (Jelgava 94), снятой по одноименному роману латвийского писателя Яниса Ионева. С 20 сентября картину можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Латвии. Не пропустите!
Фильм "Елгава 94" - это иронический рассказ о взрослении и поисках себя в 90-е годы в Елгаве. В центре сюжета девятиклассник местной школы Янис - очкарик, который хотел быть незаметным. Пока не появилась она... Кристина, ради которой парень решает стать металлистом.
Невероятно трогательный фильм для всех, кто скучает по подростковым годам. Однозначно рекомендуем!
Галерея: Премьера фильма "Елгава 94"
Галерея: Кадры из фильма "Елгава 94"
Видео: Трейлер фильма "Елгава 94"