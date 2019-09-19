Рекомендуем! В Риге состоялась премьера картины "Елгава 94"

Фильм "Елгава 94" - это иронический рассказ о взрослении и поисках себя в 90-е годы в Елгаве. В центре сюжета девятиклассник местной школы Янис - очкарик, который хотел быть незаметным. Пока не появилась она... Кристина, ради которой парень решает стать металлистом.