Чт, 19.09.2019
В жизни каждого "сталкера" приходит время, когда одни места уже исследованы, другие человек боится исследовать, а третьи - места, которые просто сложно найти. Тогда приходит ощущение - мое время в этом деле подошло к концу. Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Рекомендуем! В Риге состоялась премьера картины "Елгава 94"
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Премьера картины "Елгава 94"

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

18 сентября в Риге состоялась премьера картины "Елгава 94" (Jelgava 94), снятой по одноименному роману латвийского писателя Яниса Ионева. С 20 сентября картину можно будет посмотреть во всех кинотеатрах Латвии. Не пропустите! 

Фильм "Елгава 94" - это иронический рассказ о взрослении и поисках себя в 90-е годы в Елгаве. В центре сюжета девятиклассник местной школы Янис - очкарик, который хотел быть незаметным. Пока не появилась она... Кристина, ради которой парень решает стать металлистом. 

Невероятно трогательный фильм для всех, кто скучает по подростковым годам. Однозначно рекомендуем! 

Галерея: Премьера фильма "Елгава 94"

Галерея: Кадры из фильма "Елгава 94"

Видео: Трейлер фильма "Елгава 94"

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