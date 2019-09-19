Умер мужчина, обвинявший Кевина Спейси в домогательствах

Напомним, мужчина, имя которого не называется, обвинил Спейси в насильственных действиях сексуального характера, насилии по гендерному признаку, умышленном причинении эмоционального расстройства и незаконном лишении свободы.

Как отмечает телеканал NBC,

адвокаты Спейси уведомили суд, что сторона истца 11 сентября сообщила им о недавней смерти своего клиента, причины которой не раскрываются.

Ранее защита актера потребовала отклонить иск против него с обвинением в домогательствах к теперь уже 21-летнему Уильяму Литтлу.

Обвинение было снято после того, как судья потребовал смартфон молодого человека, где якобы были доказательства, но выяснилось, что смартфон пропал.

Адвокаты Спейси утверждали, что данные со смартфона были предоставлены не полностью, а часть их и вовсе была удалена. Кроме того, удаление информации, тоже является преступлением.

Потерпевший во время дачи показаний сослался на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя.

Следом юристы предложили остановить дело из-за нарушений, а прокуратура сняла обвинение.

Галерея: Актер Кевин Спейси

Кевин Спейси обвинялся в сексуальном домогательстве в нескольких странах. В момент этих обвинений стало популярно движение #MeToo, которое придало делу широкую огласку, что отразилось на жизни и карьере артиста.

Netflix разорвал контракт с ним на съемки в сериале "Карточный домик", прекратилось также производство фильма "Все деньги мира".

Отметим, что ни одно из дел, кроме выше названного, не дошло до суда.