По 80 евро с каждого: Эстония будет взимать с граждан Украины и Беларуси госпошлину

Министерство иностранных дел сегодня отправило на согласование два законопроекта, которыми Эстония отменяет действующее для граждан Украины и Беларуси освобождение от уплаты госпошлины. Граждане Украины не должны были платить пошлину при оформлении долгосрочной эстонской визы с 2010 года, а граждане Беларуси — с 2011 года.

Министерство иностранных дел направило касающийся Украины и Беларуси законопроект ровно через неделю после того, как министр внутренних дел, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме распорядился выяснить, можно ли отменить безвизовый режим для граждан Украины, которые массово приезжают в Эстонию.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, этот законопроект никак не связан с с заявлением Хельме и это просто совпадение. "Предложение прекратить освобождение от пошлин при оформлении виз для граждан Украины и Беларуси появилось в Министерстве иностранных дел еще весной и это одобряется также в стратегии госбюджета. Поскольку этот шаг связан с госбюджетом, эти правовые акты следует предоставить до формирования госбюджета", - сказал Postimees Рейнсалу.

Он заверил, что прекращение освобождения от пошлин не является политическим решением и Украина по-прежнему остается для Эстонии важным партнером. "Наша дружба и поддержка Украине не изменится", - сказал Рейнсалу.

Рейнсалу отметил, что для граждан Украины с 2017 года действует безвизовый въезд в ЕС. Долгосрочную визу необходимо оформлять, например, чтобы приехать в Эстонии на работу. Рейнсалу считает, что это решение существенно не повлияет на количество ходатайств о визах. "Значительное уменьшение ходатайств я не прогнозируют. Для некоторых людей, конечно, введение платы может стать аргументом, чтобы отказаться от подачи ходатайства", - отметил министр.

Гендиректор отдела по связям с общественностью Министерства иностранных дел Инга Боуден сказала Postimees, что Украина и Беларусь — единственные страны, для граждан которых действует освобождение от пошлины при оформлении долгосрочной визы. При потере этой привилегии граждане Украины и Беларуси начнет платить за рассмотрение ходатайства на визу по 80 евро.

Около 90 процентов ходатайствующих о долгосрочной эстонской визе украинцев делают это с целью приехать на работу. В 2018 году от граждан Украины в эстонских представительствах было принято 6689 ходатайств о долгосрочных визах, из них 6657 в Киеве. От граждан Беларуси было принято 629 ходатайств, из них 619 в Минске.