Пт, 20.09.2019
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Звездное трио вернулось: Green Day выпустили клип на новую песню

Green Day

ФОТО: kadrs no video

Американская панк-группа Green Day выпустила видео и песню "Father of All…" с нового, тринадцатого альбома.

Новый альбом, который выйдет 7 февраля 2020 года, так и будет называться - "Father of All…".

В клипе группа выступает на красном фоне вместе с танцорами. Лидер известного трио Билли Джо Армстронг в песне описывает царящий в мире хаос. В клипе присутствуют и документальные кадры с различных демонстраций.

Отметим, что предыдущий альбом "Revolution Radio" группа выпустила в 2016 году.

Группа планирует отправиться в турне вместес Weezer и Fall Out Boy.

Посмотри клип!

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