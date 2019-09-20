Звездное трио вернулось: Green Day выпустили клип на новую песню

Новый альбом, который выйдет 7 февраля 2020 года, так и будет называться - "Father of All…".

В клипе группа выступает на красном фоне вместе с танцорами. Лидер известного трио Билли Джо Армстронг в песне описывает царящий в мире хаос. В клипе присутствуют и документальные кадры с различных демонстраций.

Отметим, что предыдущий альбом "Revolution Radio" группа выпустила в 2016 году.

Группа планирует отправиться в турне вместес Weezer и Fall Out Boy.