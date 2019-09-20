Пт, 20.09.2019
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5 напитков, которые полезно пить перед сном для похудения
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ФОТО: Pixabay

Существуют напитки, которые помогают наращивать мышечную массу, стабилизировать уровень сахара в крови и благодаря этому стать стройнее. При регулярном их потреблении перед сном можно сбросить несколько килограммов, уверяют специалисты.

В частности, перед отходом ко сну полезно выпивать стакан молока - теплого или комнатной температуры. В этом напитке содержатся триптофан и кальций, способствующие крепкому сну, что важно, поскольку его недосыпание оказывает серьезное влияние на рост жировой ткани. Помимо этого, молоко  дает белок, который укрепляет мышечную массу, пишет МедикФорум.

Также может помочь в похудении употребление виноградного сока (маленький стакан). Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в International Journal of Obesity,

содержащийся в винограде ресвератрол преобразует калорийность белого жира в калорийность бурого, который активнее расходуется организмом для получения энергии.

Еще одним напитком, который помогает худеть, является кефир. Его пробиотики воздействуют на кишечный микробиом, увеличивая в нем популяцию здоровых бактерий. В результате деятельности этих микроорганизмов улучшается пищеварение, а также эффективнее усваиваются витамины и минералы. В British Journal of Sports Medicine были опубликованы данные о том, что кефир улучшает сон, а также повышает результативность тренировок.

Выделяют эксперты и ромашковый чай, который повышает уровень нейротрансмиттера глицина в организме, благодаря чему быстрее происходит засыпание.

Кроме того, этот напиток обладает способностью стабилизировать сахар, что помогает в потере веса. Специалисты советуют пить ромашковый чай приятно горячим.

Вода, в свою очередь, является универсальным напитком. Было установлено, что если выпивать немного воды перед сном, это усиливает восстановительный эффект во время сна. Главное - не употреблять слишком много воды.

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