5 напитков, которые полезно пить перед сном для похудения
Существуют напитки, которые помогают наращивать мышечную массу, стабилизировать уровень сахара в крови и благодаря этому стать стройнее. При регулярном их потреблении перед сном можно сбросить несколько килограммов, уверяют специалисты.
В частности, перед отходом ко сну полезно выпивать стакан молока - теплого или комнатной температуры. В этом напитке содержатся триптофан и кальций, способствующие крепкому сну, что важно, поскольку его недосыпание оказывает серьезное влияние на рост жировой ткани. Помимо этого, молоко дает белок, который укрепляет мышечную массу, пишет МедикФорум.
Также может помочь в похудении употребление виноградного сока (маленький стакан). Согласно исследованию 2015 года, опубликованному в International Journal of Obesity,
содержащийся в винограде ресвератрол преобразует калорийность белого жира в калорийность бурого, который активнее расходуется организмом для получения энергии.
Еще одним напитком, который помогает худеть, является кефир. Его пробиотики воздействуют на кишечный микробиом, увеличивая в нем популяцию здоровых бактерий. В результате деятельности этих микроорганизмов улучшается пищеварение, а также эффективнее усваиваются витамины и минералы. В British Journal of Sports Medicine были опубликованы данные о том, что кефир улучшает сон, а также повышает результативность тренировок.
Выделяют эксперты и ромашковый чай, который повышает уровень нейротрансмиттера глицина в организме, благодаря чему быстрее происходит засыпание.
Кроме того, этот напиток обладает способностью стабилизировать сахар, что помогает в потере веса. Специалисты советуют пить ромашковый чай приятно горячим.
Вода, в свою очередь, является универсальным напитком. Было установлено, что если выпивать немного воды перед сном, это усиливает восстановительный эффект во время сна. Главное - не употреблять слишком много воды.