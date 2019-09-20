В Милане открылся магазин с полностью обнаженным персоналом
В итальянском Милане появился магазин, в котором работают абсолютно голые сотрудники, а продают в нем все для выживания в диких условиях, сообщается на странице Facebook телеканала DMax Italia.
Правда, эта необычная торговая точка будет открыта лишь временно, так как предназначена исключительно в целях рекламы нового сезона итальянского реалити-телешоу Nudi e crudi ("Голые и напуганные"), участники которого на протяжении 21 дня пытаются выжить в диких условиях без еды, одежды и лекарств.
Как сообщается в рекламном посте в Facebook, магазин расположен по адресу Corso di Porta Ticinese 62, и вход туда разрешен только совершеннолетним.
Кроме обнаженных сотрудников это место удивляет и ассортиментом товарав. Здесь можно купить факелы, тропические листья как замену одежде, кремень для добывания огня и другие вещи, необходимые для выживания в дикой природе.
#NudiECrudi torna con una nuova stagione domani alle 22:20! Per l’occasione, ci siamo fatti un po’ prendere la mano....Posted by DMAX Italia on Sestdiena, 2019. gada 14. septembris