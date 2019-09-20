В Милане открылся магазин с полностью обнаженным персоналом

Правда, эта необычная торговая точка будет открыта лишь временно, так как предназначена исключительно в целях рекламы нового сезона итальянского реалити-телешоу Nudi e crudi ("Голые и напуганные"), участники которого на протяжении 21 дня пытаются выжить в диких условиях без еды, одежды и лекарств.