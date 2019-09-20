Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов

Как отмечает издание, Уэсту удалось сместить с первого места хип-хоп-исполнителя Jay-Z ( Джей-Зи) благодаря контракту с компанией Adidas, в коллаборации с которой он выпустил кроссовки Yeezy.

В топ-10 также попали хип-хоп-исполнители Дидди (70 миллионов долларов), Трэвис Скотт (58 миллионов), Эминем (50 миллионов), DJ Khaled (40 миллионов), Кендрик Ламар (38,5 миллиона), Мигос (36 миллионов) и Дональд Гловер, известный также под псевдонимом Childish Gambino, который заработал 35 миллионов долларов.