Дарья Мороз в подробностях описала съемки сцен секса в "Содержанках" Богомолова

"Ты должен сделать одно и то же несколько раз, по десять минут почти секса", - отметила Дарья.

По словам актрисы, четкие указания в сценарии сериала не прописывались.

"Происходит все, кроме проникновения. И четкого сценария нет, это импровизационные вещи, которые обговариваются", - рассказала Мороз.

"Вы приходите к режиссеру на площадку, которой в данный момент является постель, или бассейн, или диван. Вы с режиссером и партнером обговариваете в связи со сценой примерную партитуру", - описала актриса процесс съемок.

Дарья призналась, что работа над "самой огромной, потрясшей всех" сценой в седьмой серии показалась ей забавной.

"У меня на телефоне даже есть видео, как мы это снимали с комментариями Богомолова, который ни на секунду нас не отпускал.

Это было именно: "Нет, медленнее. Нет, руку сюда, а ты сюда. А ты давай не активничай", - вспомнила она.