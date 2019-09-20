Пт, 20.09.2019
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Дарья Мороз в подробностях описала съемки сцен секса в "Содержанках" Богомолова

ФОТО: скриншот instagram.com/d_moroz

36-летняя российская актриса Дарья Мороз рассказала о том, как снимались постельные сцены в сериале "Содержанки" режиссера Константина Богомолова, ее бывшего мужа. Интервью с артисткой опубликовано в издании GQ.

"Ты должен сделать одно и то же несколько раз, по десять минут почти секса", - отметила Дарья.

По словам актрисы, четкие указания в сценарии сериала не прописывались.

"Происходит все, кроме проникновения. И четкого сценария нет, это импровизационные вещи, которые обговариваются", - рассказала Мороз.

"Вы приходите к режиссеру на площадку, которой в данный момент является постель, или бассейн, или диван. Вы с режиссером и партнером обговариваете в связи со сценой примерную партитуру", - описала актриса процесс съемок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@tuponogova_volkova 🖤 for @gqrussia 🔥 #dariamoroz #actress

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Дарья призналась, что работа над "самой огромной, потрясшей всех" сценой в седьмой серии показалась ей забавной.

"У меня на телефоне даже есть видео, как мы это снимали с комментариями Богомолова, который ни на секунду нас не отпускал.

Это было именно: "Нет, медленнее. Нет, руку сюда, а ты сюда. А ты давай не активничай", - вспомнила она.

Напомним, сериал "Содержанки" стал дебютом театрального режиссера Константина Богомолова в этом в жанре. Мороз исполнила в нем одну из главных ролей - она сыграла сотрудницу уголовного розыска.

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