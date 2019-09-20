Между Кивичем и Скулме возник конфликт. После этого прибыла "Скорая", у Лиене семь швов

Как рассказал очевидец, пожелавший остаться анонимным, размолвка между парочкой произошла в четверг, 19 сентября, во второй половине дня в развлекательном комплексе Bowlero.

TVNET связался с руководством Bowlero, однако там не смогли не подтвердить, не опровергнуть случившееся, так как в том месте, в котором возник конфликт, нет камер наблюдения, а также никто из сотрудников не был очевидцем возможной ссоры.

По сведениям представителей Bowlero, никакого материально ущерба комплекс не понес.

В то же время в Bowlero отметили, что и другие СМИ связывались с ними с вопросами об инциденте - это заставляет думать, что конфликт между Кивичем и Скулме имел место быть.

Также в Bowlero отметили, что в четверг в комплекс была вызвана Служба неотложной медицинской помощи (NMPD).

В NMPD порталу TVNET подтвердили, что в четверг после обеда прибыли в Bowlero и отметили, что один человек оттуда был доставлен в больницу.

TVNET обратил внимание, что после случившегося из социальных сетей были удалены опубликованные в тот день Скулме короткие видео истории, в которых она показывала, что у нее вместе с Кивичем весь день там проходят деловые встречи.

Сам Кивичс в социальных сетях поделился загадочными размышлениями:

"Самый большой п***** в жизни, это то, что мы все понимаем когда-то потом. И нет второй попытки", - написал он в четверг. Это вызвало волну вопросов и комментариев со стороны подписчиков, которые задавались вопросом, не надоела ли музыканту Лиене, и не хочет ли он вернуться к жене и матери своих детей Мадаре.

Позднее Кивичс рассказал TVNET подробности того судьбоносного вечера.

В частности он подтвердил, что между ним и Лиене действительно произошла ссора, но он категорически отрицает, что поднял руку на любимую.

Он пояснил, что покинул Bowlero сразу после ссоры, и о том, что Лиене попала в больницу, он узнал лишь потом.

Он рассказал, что у Лиене разбит лоб - наложены семь швов. В то же время Кивичс отметил, что она уже чувствует себя хорошо.

Музыкант признался, что любит Лиене и призывает очевидцев происшествия отозваться.

Связаться с Лиене порталу TVNET пока не удалось.

Напомним, Кивичс и Скулме начали отношения в ноябре прошлого года.