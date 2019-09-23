Пн, 23.09.2019
Два открытия этой поездки - хоба (иначе "пенка", иначе "поджопник"), по сути это "пенка" на резинке, на которой можно сидеть где угодно. Второе открытие - гамаши. Это такие чехлы на ноги (щиколотки), которые защищают от лавовой пыли, да и вообще они точно не помешают в походах. Алина о путешествии на Камчатку
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  • Мастер-класс от Токалова: создать сценарий для киноэпизода в режиме реального времени

Мастер-класс от Токалова: создать сценарий для киноэпизода в режиме реального времени
Подкаст SWH+

ФОТО: facebook.com/RadioSWHPlus

В новом выпуске подкаста Cinemania на SWH+ соведущий Станислав Токалов пытается в режиме реального времени создать сценарий для киноэпизода.

 

Чтобы усложнить задачу, Стасу предложили неожиданные условия, на которые он должен опираться при работе - время действия, пару основных персонажей и предмет, вокруг которого будет построена интрига эпизода.

Не станем заранее говорить, насколько хорошо справился с задачей Стас, но вам, несомненно, понравится наблюдать за ходом его мысли и тем, как Стас комментирует свои сценарные решения:

Станислав Токалов создает сценарий для киноэпизода

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