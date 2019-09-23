Мастер-класс от Токалова: создать сценарий для киноэпизода в режиме реального времени
В новом выпуске подкаста Cinemania на SWH+ соведущий Станислав Токалов пытается в режиме реального времени создать сценарий для киноэпизода.
Чтобы усложнить задачу, Стасу предложили неожиданные условия, на которые он должен опираться при работе - время действия, пару основных персонажей и предмет, вокруг которого будет построена интрига эпизода.
Не станем заранее говорить, насколько хорошо справился с задачей Стас, но вам, несомненно, понравится наблюдать за ходом его мысли и тем, как Стас комментирует свои сценарные решения:
Станислав Токалов создает сценарий для киноэпизода