Мастер-класс от Токалова: создать сценарий для киноэпизода в режиме реального времени

Чтобы усложнить задачу, Стасу предложили неожиданные условия, на которые он должен опираться при работе - время действия, пару основных персонажей и предмет, вокруг которого будет построена интрига эпизода.

Не станем заранее говорить, насколько хорошо справился с задачей Стас, но вам, несомненно, понравится наблюдать за ходом его мысли и тем, как Стас комментирует свои сценарные решения: