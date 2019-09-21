"А судьи кто?": Oxxxymiron провел стрим чтения классиков в поддержку фигурантов "московского" дела

Участники своеобразного перформанса перед "судьями" зачитывали отрывки из произведений литературных классиков, а после выслушивали "наказания", которые были назначены им, согласно статьям Уголовного и Административного кодексов РФ.

Стрим начался с того, что Мирон зачитал отрывок из произведения Александра Грибоедова "Горе от ума". Среди чтецов также были Баста, L'One (наст. имя - Леван Горозия), Илья Соболев, Леонид Парфенов, Александр Паль, Би-2 и другие.

Все они прочли свои отрывки, после чего судьи вынесли им приговоры. Среди зачитанных авторов - Вольтер, Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Сергей Есенин, Александр Герцен и другие.

Во время того как наказание озвучивается, в помещение, которое стилизовано под комнату одного из фигурантов "московского дела" Егора Жукова, входят люди в масках и разбирают его на части. В конце перформанса комната превращается в тюремную камеру, после чего на сцену снова вышел Oxxxymiron и зачитал речь в поддержку Павла Устинова и других задержанных во время митингов в Москве.