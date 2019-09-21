Вс, 22.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "А судьи кто?": Oxxxymiron провел стрим чтения классиков в поддержку фигурантов "московского" дела

"А судьи кто?": Oxxxymiron провел стрим чтения классиков в поддержку фигурантов "московского" дела

Скриншот со стрима Оксимирона

ФОТО: скриншот с youtube.com

В четверг, 19 сентября, российский рэпер Oxxxymiron (наст. имя - Мирон Федоров) провел на своем YouTube-канале стрим чтения литературных классиков, а также цитат таких известных всем людей как Мартин Лютер Кинг и Ганди. Трансляция называлась "Сядь за текст".

Участники своеобразного перформанса перед "судьями" зачитывали отрывки из произведений литературных классиков, а после выслушивали "наказания", которые были назначены им, согласно статьям Уголовного и Административного кодексов РФ. 

Стрим начался с того, что Мирон зачитал отрывок из произведения Александра Грибоедова "Горе от ума". Среди чтецов также были Баста, L'One (наст. имя - Леван Горозия), Илья Соболев, Леонид Парфенов, Александр Паль, Би-2 и другие.

Все они прочли свои отрывки, после чего судьи вынесли им приговоры. Среди зачитанных авторов - Вольтер, Владимир Маяковский, Александр Пушкин, Сергей Есенин, Александр Герцен и другие.

Во время того как наказание озвучивается, в помещение, которое стилизовано под комнату одного из фигурантов "московского дела" Егора Жукова, входят люди в масках и разбирают его на части. В конце перформанса комната превращается в тюремную камеру, после чего на сцену снова вышел Oxxxymiron и зачитал речь в поддержку Павла Устинова и других задержанных во время митингов в Москве.

"Применение закона не может быть избирательным. Но точно так же не может быть избирательной и солидарность", — заявил рэпер.

Мирон сам принимал участие в митинге 10 августа.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ