Цифра дня: Размеры пенсий российских знаменитостей

Представители шоу-бизнеса раскрыли величину своих пенсионных пособий. Информацию о величине пенсии опубликовало издание Lenta.ru со ссылкой на "Телепрограмму".
Самая большая пенсия у советского секс-символа и звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной - около 50 тысяч рублей в месяц (около 709 евро в месяц).
Такой размер государственного пособия назначен артистке, так как она имеет звание заслуженной артистки РСФСР.
Следом за ней идет Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Она получает 47 тысяч рублей (около 666 евро). Такие пенсия возможна из-за за звания народной артистки СССР.
На третьем месте расположилась певица Алена Свиридова. Исполнительница имеет звание заслуженной артистки России и ей назначены выплаты в размере 41 тысячи рублей (около 581 евро).
В списке есть также телеведущий Николай Дроздов, который получает около 30 тысяч рублей (425 евро), певица Лолита Милявская — 21 тысячу (297 евро), а телеведущая Роза Сябитова и балетмейстер Николай Цискаридзе — лишь по 14 и 12 тысяч рублей соответственно (около 198 и 170 евро)).
Ранее стала известна стоимость роскошных особняков Рудковской, Лободы и Нагиева.