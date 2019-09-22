Цифра дня: Размеры пенсий российских знаменитостей

Самая большая пенсия у советского секс-символа и звезды "Бриллиантовой руки" Светланы Светличной - около 50 тысяч рублей в месяц (около 709 евро в месяц).

Следом за ней идет Примадонна российской эстрады Алла Пугачева. Она получает 47 тысяч рублей (около 666 евро). Такие пенсия возможна из-за за звания народной артистки СССР.

На третьем месте расположилась певица Алена Свиридова. Исполнительница имеет звание заслуженной артистки России и ей назначены выплаты в размере 41 тысячи рублей (около 581 евро).

В списке есть также телеведущий Николай Дроздов, который получает около 30 тысяч рублей (425 евро), певица Лолита Милявская — 21 тысячу (297 евро), а телеведущая Роза Сябитова и балетмейстер Николай Цискаридзе — лишь по 14 и 12 тысяч рублей соответственно (около 198 и 170 евро)).