Цифра дня: Стоимость роскошных особняков Рудковской, Лободы и Нагиева

Звезды российские шоу-бизнеса приобретают особняки за пределами Москвы. Чаще всего - это жилые комплексы, расположенные на Рублевке и в Истринском районе. Об этом рассказывает издание StarHit.ru.
Знаменитости облюбовали комплекс "Агаларов Эстейт", который находится в 25 километрах от Москвы, в Истринском районе.
Здесь живут Стас Михайлов, Ани Лорак и Эмин Агаларов.
Всего на территории расположены 260 домов. Приобрести недвижимость здесь может лишь хорошо обеспеченный человек. Такой дом с декоративными деревьями, садом, изгородью и фонтаном в 1000 квадратных метров может стоить более четырех миллионов евро.
Если говорить о знаменитой Рублевке, то здесь живут Ксения Собчак, Иван Ургант и Яна Рудковская.
Звездам нравится расположение этого поселка из-за удобного расположения. Дома окружены хвойным лесом, рядом торговые центры, школы и пляжи Николиной горы.
Особняк площадью 500 квадратных метров в поселке "Горки-10" можно приобрести за примерно 986 000 евро.
Дмитрий Нагиев и Светлана Лобода выбрали поселок, который расположен рядом с Княжьим озером (он расположен в 24 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе).
Здесь же живет и Мария Миронова, которой помогли специалисты из шоу "Идеальный ремонт".
Этот комплекс оснащен бассейном, парками, озером. А домик площадью в 400 квадратных метров стоит примерно полтора миллиона евро.
У Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева тоже достаточно роскошное жилье в Подмосковье.
Дом звездной четы расположен в поселке Крекшино, всего 20 минут до Москвы. Дом актрисы и фигуриста стоит порядка 1 015 000 евро.
Но не стоит забывать, что содержание подобной недвижимости тоже стоит целое состояние.
Коммунальные платежи за особняк площадью в 500 квадратных метров составят около 850 евро. Также хозяева платят за обслуживание бассейнов (около 350 евро ежемесячно) и охрану (около 300 евро в месяц).
Уборкой территории занимается соответствующий персонал. Зарплата горничных и садовников от 985 до 1400 евро.
Но стоимость элитного жилья не отпугивает звезд, новые жилые комплексы продолжают расти, а представители шоу-бизнеса охотно там поселяются.