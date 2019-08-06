Цифра дня: Стоимость роскошных особняков Рудковской, Лободы и Нагиева

Знаменитости облюбовали комплекс "Агаларов Эстейт", который находится в 25 километрах от Москвы, в Истринском районе.

Здесь живут Стас Михайлов, Ани Лорак и Эмин Агаларов.

Всего на территории расположены 260 домов. Приобрести недвижимость здесь может лишь хорошо обеспеченный человек. Такой дом с декоративными деревьями, садом, изгородью и фонтаном в 1000 квадратных метров может стоить более четырех миллионов евро.

Если говорить о знаменитой Рублевке, то здесь живут Ксения Собчак, Иван Ургант и Яна Рудковская.

Звездам нравится расположение этого поселка из-за удобного расположения. Дома окружены хвойным лесом, рядом торговые центры, школы и пляжи Николиной горы.

Особняк площадью 500 квадратных метров в поселке "Горки-10" можно приобрести за примерно 986 000 евро.

Продюсер Яна Рудковская и Евгений Плющенко уже несколько лет живут в шикарном доме около Рублевского шоссе.

Дмитрий Нагиев и Светлана Лобода выбрали поселок, который расположен рядом с Княжьим озером (он расположен в 24 километрах от МКАД по Новорижскому шоссе).

Здесь же живет и Мария Миронова, которой помогли специалисты из шоу "Идеальный ремонт".

Этот комплекс оснащен бассейном, парками, озером. А домик площадью в 400 квадратных метров стоит примерно полтора миллиона евро.

У Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева тоже достаточно роскошное жилье в Подмосковье.

Дом звездной четы расположен в поселке Крекшино, всего 20 минут до Москвы. Дом актрисы и фигуриста стоит порядка 1 015 000 евро.

Но не стоит забывать, что содержание подобной недвижимости тоже стоит целое состояние.

Коммунальные платежи за особняк площадью в 500 квадратных метров составят около 850 евро. Также хозяева платят за обслуживание бассейнов (около 350 евро ежемесячно) и охрану (около 300 евро в месяц).

Уборкой территории занимается соответствующий персонал. Зарплата горничных и садовников от 985 до 1400 евро.