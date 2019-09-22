Землетрясение в Албании перепугало находившихся там молодых эстонских футболистов

Молодежная команда ощутила землетрясение и его последствия, но, к счастью, этим дело и ограничилось.

После первых толчков с игроками была проведена встреча, чтобы обсудить план действий, включая эвакуацию, передвижения, сборы и коммуникацию. Сейчас все в безопасности.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.