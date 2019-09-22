Пн, 23.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Землетрясение в Албании перепугало находившихся там молодых эстонских футболистов

Последствия землетрясения в Албании

ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу во время мощного землетрясения в Албании, магнитуда которого достигла 5,8, там находилась сборная Эстонии по футболу U-15, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на Эстонский футбольный союз.

Молодежная команда ощутила землетрясение и его последствия, но, к счастью, этим дело и ограничилось.

После первых толчков с игроками была проведена встреча, чтобы обсудить план действий, включая эвакуацию, передвижения, сборы и коммуникацию. Сейчас все в безопасности.

По данным Геологической службы США (USGS), эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг пролегал на глубине 10 километров.

Землетрясение уже назвали в правительстве самым сильным в стране за последние 30 лет. К счастью, погибших нет.

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