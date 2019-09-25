Банановые чипсы и вегетарианское меню: Чем и как кормят в тюрьме
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Шесть норм питания, банановые чипсы и возможность выбрать вегетарианское меню. Ванна для разморозки рыбы, овощной цех и смена на кухне, которая начинается в четыре утра. В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" мы рассказываем не только о жизни заключенных, их быте и ресоциализации, но и о том, что находится по ту сторону колючей проволоки. В сегодняшней публикации TVNET - о том, как питаются заключенные, и как выглядит кухня Даугавгривской тюрьмы - месте лишения свободы, где отбывает наказание большинство осужденных пожизненно.
Согласно законодательству, сегодня в латвийских тюрьмах заключенным предлагается шесть норм питания.
Первая норма питания является основной. Ежедневно - с понедельника по воскресенье - заключенным предлагаются разные блюда. Меню сезонное - то, что заключенные получают на завтрак, обед и ужин зимой, отличается от того, что они едят летом.
Так, например, согласно меню зимнего сезона, в понедельник на завтрак заключенные, которые выбрали первую норму питания, получают овсяную кашу, белый хлеб и чай с сахаром. На обед - суп из свежей капусты, гороховую кашу, тушеное говяжье сердце, салат из свежей капусты и хлеб. На ужин положены жареная рыба, рагу из овощей и хлеб.
По субботам на завтрак заключенные получают манную кашу, белый хлеб и чай с сахаром. На обед - гороховый суп, гречку со строгановым из говяжьей печени, салат из моркови и хлеб. На ужин заключенным положены макароны с овощами, жареная рыба и хлеб.
Вторая норма питания разработана для несовершеннолетних заключенных.
Третья норма питания предусмотрена для заключенных с различными заболеваниями, которые проходят лечение в больнице или палатах медицинской части места лишения свободы; для заключенных с активной фазой туберкулеза; для заключенных с обострением язвы желудка, злокачественными новообразованиями, СПИДом и т.д.
В Ильгюциемской тюрьме, где наказание отбывают женщины, данная норма питания предусмотрена для беременных и тех, кто кормит ребенка грудью.
Четвертая норма питания предусмотрена для заключенных, которые не едят мясо и рыбные продукты.
Пятая норма питания - для несовершеннолетних заключенных, не употребляющих мясо и рыбу.
Также существует специальная норма питания - для заключенных, которые краткосрочно находятся вне места лишения свободы (например, их ковоируют на судебное заседание), и которых не могут обеспечить питанием в тюрьме. Данная норма состоит из банановых чипсов, овсяного печенья с изюмом и негазированной воды.
Суточная норма питания (в граммах)*
|№1
|№2
|№3
|№4
|№5
|Хлеб
|200
|200
|200
|200
|200
|Крупа
|10
|10
|10
|10
|10
|Макароны
|30
|30
|30
|30
|30
|Мясо
|80
|100
|100
|-
|-
|Рыба
|80
|80
|100
|-
|-
|Картофель
|550
|450
|450
|550
|450
|Морковь
|100
|100
|100
|100
|100
|Другие овощи
|100
|100
|200
|100
|100
|Сухофрукты
|-
|15
|15
|-
|15
|Соевые продукты
|-
|-
|-
|20
|20
|Яичный порошок
|-
|-
|-
|20
|20
|Бобы
|-
|-
|-
|80
|80
Данные: Положение об обеспечении заключенных продовольствием
* В данной таблице приведены лишь основные продукты. Также в рацион заключенных входят макаронные изделия, сахар, соль, чай, томатная паста, сухое молоко, свекла, лук, яйца и т.д.
По распоряжению тюремного врача для заключенных, которые болеют сахарным диабетом, пшеничный хлеб можно заменить ржаным хлебом, сахар - сахарозаменителем, макароны и картофель - овощами. Для заключенных с обострением болезней пищеварительного тракта ржаной хлеб могут заменить на пшеничный.
Заключенные, чей рост превышает 195 сантиметров, получают полторы порции, установленных в положении об обеспечении заключенных продовольствием.
Приготовлением еды в тюрьме занимаются сами заключенные.
В Даугавгривской тюрьме на кухне трудоустроен 21 человек. 6 человек занимают должность повара, остальные исполняют обязанности работников кухни. Эти заключенные работают по сменам - подготовка овощей начинается уже в 4 утра. Вечерняя смена заканчивается после ужина.
Видео: Тюремная кухня Даугавгривской тюрьмы изнутри
Даугавгривская тюрьма, которая находится в Даугавпилсе, является одной структурной единицей, несмотря на то, что состоит из двух "корпусов" - "Белого лебедя", который находится практически в центре города, и "Гривской" - которая находится на выезде из города, по другую сторону реки Даугава.
Вся еда для заключенных готовится в корпусе, который находится на Гриве, а затем ее часть транспортируется в центральный корпус.
Заключенные, которые находятся на низшей ступени, и, соответственно, 23 часа в сутки проводят за решеткой, получают еду прямо в свою камеру. Заключенные, которые свободно перемещаются по территории тюрьмы, самостоятельно приходят на завтрак, обед и ужин в специально отведенное для этого помещение.
В предыдущих публикациях в рамках проекта "Невидимое в тюрьме" TVNET уже рассказывал о тюремном магазине, где заключенные могут приобрести не только определенные продукты питания, но и средства личной гигиены, и другие товары. Подробнее об этом: