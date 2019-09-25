Банановые чипсы и вегетарианское меню: Чем и как кормят в тюрьме

Шесть норм питания, банановые чипсы и возможность выбрать вегетарианское меню. Ванна для разморозки рыбы, овощной цех и смена на кухне, которая начинается в четыре утра. В рамках проекта "Невидимое в тюрьме" мы рассказываем не только о жизни заключенных, их быте и ресоциализации, но и о том, что находится по ту сторону колючей проволоки. В сегодняшней публикации TVNET - о том, как питаются заключенные, и как выглядит кухня Даугавгривской тюрьмы - месте лишения свободы, где отбывает наказание большинство осужденных пожизненно.

Согласно законодательству, сегодня в латвийских тюрьмах заключенным предлагается шесть норм питания.

Первая норма питания является основной. Ежедневно - с понедельника по воскресенье - заключенным предлагаются разные блюда. Меню сезонное - то, что заключенные получают на завтрак, обед и ужин зимой, отличается от того, что они едят летом.

Так, например, согласно меню зимнего сезона, в понедельник на завтрак заключенные, которые выбрали первую норму питания, получают овсяную кашу, белый хлеб и чай с сахаром. На обед - суп из свежей капусты, гороховую кашу, тушеное говяжье сердце, салат из свежей капусты и хлеб. На ужин положены жареная рыба, рагу из овощей и хлеб. По субботам на завтрак заключенные получают манную кашу, белый хлеб и чай с сахаром. На обед - гороховый суп, гречку со строгановым из говяжьей печени, салат из моркови и хлеб. На ужин заключенным положены макароны с овощами, жареная рыба и хлеб.

Меню зимнего сезона на неделю. Первая, основная норма питания ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Вторая норма питания разработана для несовершеннолетних заключенных.

Третья норма питания предусмотрена для заключенных с различными заболеваниями, которые проходят лечение в больнице или палатах медицинской части места лишения свободы; для заключенных с активной фазой туберкулеза; для заключенных с обострением язвы желудка, злокачественными новообразованиями, СПИДом и т.д.

В Ильгюциемской тюрьме, где наказание отбывают женщины, данная норма питания предусмотрена для беременных и тех, кто кормит ребенка грудью.

Четвертая норма питания предусмотрена для заключенных, которые не едят мясо и рыбные продукты.

Пятая норма питания - для несовершеннолетних заключенных, не употребляющих мясо и рыбу.

Также существует специальная норма питания - для заключенных, которые краткосрочно находятся вне места лишения свободы (например, их ковоируют на судебное заседание), и которых не могут обеспечить питанием в тюрьме. Данная норма состоит из банановых чипсов, овсяного печенья с изюмом и негазированной воды.

Суточная норма питания (в граммах)* №1 №2 №3 №4 №5 Хлеб 200 200 200 200 200 Крупа 10 10 10 10 10 Макароны 30 30 30 30 30 Мясо 80 100 100 - - Рыба 80 80 100 - - Картофель 550 450 450 550 450 Морковь 100 100 100 100 100 Другие овощи 100 100 200 100 100 Сухофрукты - 15 15 - 15 Соевые продукты - - - 20 20 Яичный порошок - - - 20 20 Бобы - - - 80 80 Данные: Положение об обеспечении заключенных продовольствием * В данной таблице приведены лишь основные продукты. Также в рацион заключенных входят макаронные изделия, сахар, соль, чай, томатная паста, сухое молоко, свекла, лук, яйца и т.д.

По распоряжению тюремного врача для заключенных, которые болеют сахарным диабетом, пшеничный хлеб можно заменить ржаным хлебом, сахар - сахарозаменителем, макароны и картофель - овощами. Для заключенных с обострением болезней пищеварительного тракта ржаной хлеб могут заменить на пшеничный.

Заключенные, чей рост превышает 195 сантиметров, получают полторы порции, установленных в положении об обеспечении заключенных продовольствием.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Приготовлением еды в тюрьме занимаются сами заключенные.

В Даугавгривской тюрьме на кухне трудоустроен 21 человек. 6 человек занимают должность повара, остальные исполняют обязанности работников кухни. Эти заключенные работают по сменам - подготовка овощей начинается уже в 4 утра. Вечерняя смена заканчивается после ужина.

Видео: Тюремная кухня Даугавгривской тюрьмы изнутри

Даугавгривская тюрьма, которая находится в Даугавпилсе, является одной структурной единицей, несмотря на то, что состоит из двух "корпусов" - "Белого лебедя", который находится практически в центре города, и "Гривской" - которая находится на выезде из города, по другую сторону реки Даугава.

Вся еда для заключенных готовится в корпусе, который находится на Гриве, а затем ее часть транспортируется в центральный корпус.

ФОТО: Mārtiņš Otto/TVNET

Заключенные, которые находятся на низшей ступени, и, соответственно, 23 часа в сутки проводят за решеткой, получают еду прямо в свою камеру. Заключенные, которые свободно перемещаются по территории тюрьмы, самостоятельно приходят на завтрак, обед и ужин в специально отведенное для этого помещение.