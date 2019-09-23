С днем рождения, Максим! Малышка Этель пришла к брату с подарком, а возлюбленная Нино спела для него

На этом празднике обошлось без шоу, чествование именинника прошло в кругу близких и друзей - самым нежным стал момент поздравления от маленькой Этель - полуторагодовалой сестрички Максима, а самым романтичным подарком - песня от возлюбленной Нино Нининдзе.

Подробностями этого дня в социальной сети Instagram поделился отец именинника Эммануил Виторган.

Он пришел поздравить сына в сопровождении супруги Ирины и их малышки Этель.

Фотография, на которой Этель поздравляет старшего брата, по-настоящему умилила подписчиков - разница ребят составляет 46 лет, но, похоже, возраст не мешает им быть друзьями!

Говоря о друзьях, на торжестве были замечены Михаил Шац, Дмитрий Маликов, Камиль Ларин и Александр Нестеров.

А новая возлюбленная Виторгана младшего подарила любимому и гостям музыкальный номер. Как известно, Нино не только играет в кино, но и активно занимается вокалом. Оцените ее исполнение, пролистав фотографии в этой публикации.