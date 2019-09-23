С днем рождения, Максим! Малышка Этель пришла к брату с подарком, а возлюбленная Нино спела для него
Пока Ксения Собчак готовилась к самой эпатажной свадьбе года, ее экс-супруг Максим Виторган 10 сентября скромно, но душевно отметил свой 47-й день рождения.
На этом празднике обошлось без шоу, чествование именинника прошло в кругу близких и друзей - самым нежным стал момент поздравления от маленькой Этель - полуторагодовалой сестрички Максима, а самым романтичным подарком - песня от возлюбленной Нино Нининдзе.
Подробностями этого дня в социальной сети Instagram поделился отец именинника Эммануил Виторган.
Он пришел поздравить сына в сопровождении супруги Ирины и их малышки Этель.
Фотография, на которой Этель поздравляет старшего брата, по-настоящему умилила подписчиков - разница ребят составляет 46 лет, но, похоже, возраст не мешает им быть друзьями!
Говоря о друзьях, на торжестве были замечены Михаил Шац, Дмитрий Маликов, Камиль Ларин и Александр Нестеров.
А новая возлюбленная Виторгана младшего подарила любимому и гостям музыкальный номер. Как известно, Нино не только играет в кино, но и активно занимается вокалом. Оцените ее исполнение, пролистав фотографии в этой публикации.
Вскоре после дня рождения Виторган поделился исполнением мечты - он стал счастливым обладателем автомобиля Cadillac. Отличный подарок самому себе на 47 лет, не правда ли?!
View this post on Instagram
Если бы году в 84-м, когда мы рисовали самодельную «Монополию» и покупали-продавали там не улицы, а немногочисленные известные нам иностранные бренды, типа Pepsi, Levies, Chewing gum (да, мы думали, что это название фирмы), так вот, если бы мне тогда сказали, что когда-нибудь фразу: «Кадиллак? Беру!» ( а «Кадиллак был обязательным участником Монополии) -я произнесу в реальной жизни, после чего, на самом деле, возьму #Cadillac , а не просто карточку с его эмблемой... я бы умер тогда от разрыва сердца и не дожил до этого дня! Но никто мне этого не сказал мне тогда. И этот день наступил!!! #лаккивкадиллаке