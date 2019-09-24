Мешает ли Tinder завести семью? Разговор о поиске любви в наше время

С 12 по 13 сентября в Стокгольме прошла конференция по технологиям и инновациям Gather 2019, в рамках которой выступило множество специалистов из этой области. TVNET предлагает читателю окунуться в разговор с исследователем Др. Джошуа Ортегом, который рассказал о последствиях для общества специальных приложений для знакомств.

Др. Джошуа Ортега является исследователем Европейского центра экономических исследований в Мангейме, Германия. Он получил докторскую степень в Университете Глазго и изучал, как знакомства для романтических целей в сети способствуют принятию решений среди различных групп общества. Его исследования были опубликованы в престижных научных изданиях и о нем уже писали различные уважаемые СМИ в более чем в 20 странах мира.

Сам Ортега является относительно большим сторонником приложений для знакомств в интернете и считает, что не стоит стесняться использовать возможности, предлагаемые технологиями, в романтическом измерении. Он считает, что силу и положительное влияние Tinder и других приложений на общество можно доказать математическим путем.

Может, вы можете немного рассказать о текущей ситуации связанной с интернет-знакомствами? Согласны ли вы с тем, что приложения для знакомств дают нам чувство бесконечного выбора партнеров, в результате которого мы больше не хотим принимать недостатки другого человека в романтических отношениях?

Конечно, такая проблема существует, но в целом приложения для знакомств полезны для общества. Когда они появились в Соединенных Штатах, можно было наблюдать два явления. Во-первых, уровень самоубийств среди женщин значительно снизился. Во-вторых, число зарегистрированных случаев насилия в семье значительно сократилось. Это было потому, что людям было легче разорвать нездоровые отношения.

Tinder помогает уменьшить страх одиночества, который может возникнуть, когда кто-то уходит.

То есть его можно рассматривать, как инструмент побега?

Нет. Он просто дает вам больше возможностей. Это увеличивает ваши шансы встретить новых людей, когда жизни необходимы перемены. Tinder также может быть использован для облегчения и удешевления поиска партнера для романтических отношений. Раньше вам нужно было отправиться в бар или клуб, но в этом случае довольно сложно познакомиться при помощи физического контакта, если вы принадлежите к группе, в которой имеется относительно небольшое количество потенциальных партнеров, например, гомосексуалистов или очень пожилых людей.

Я хотел бы подчеркнуть, что в любом случае, в рамках прерывания отношений приходится чем-то платить.

Поэтому не следует рассматривать Tinder как приложение, которое автоматически заставляет вас переключиться на следующего партнера просто потому, что у него/нее более красивые волосы.

Все не так просто.

Однако в мире относительно много молодых людей, которые еще не состоят в браке, но ищут потенциального спутника жизни. Разве этот огромный выбор не мешает им вообще жениться? Они просто больше не хотят мириться с минусами вторых половинок.

Исходя из наших наблюдений, большее количество взаимодействий с потенциальными партнерами не означает автоматически более романтические отношения. Кроме того, человеку может быть полезно попробовать другого, прежде чем сосредоточиться на одном партнере. В рамках нашего исследования мы также изучали значительное сокращение числа браков в Соединенных Штатах в период между 1950-ми и 1990-ми годами. Однако вскоре эти показатели снова начали расти. Более того, мы выяснили, что чаще всего в брак вступают образованные и экономически стабильные женщины. В настоящее время мы можем только предполагать, почему так происходит, но тенденция ясна.

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Мне показалось интересной ваша презентация о том, что Tinder помогает объединить различные слои общества, которые обычно не общаются друг с другом. Так действительно происходит?

Да, это правда. Среди людей, которые познакомились со своими партнерами в сети, на 7% больше тех, кто встречается с представителями другой расы.

Это потому, что каждый из нас живет в пузыре, и мы обычно больше общаемся с людьми, которые выглядят и думают так же, как мы.

Например, либерально настроенные люди в основном будут читать прессу с либеральной редакционной позицией. Таким образом, люди укрепляют уже существующее видение мира.

Тем не менее, одно из критических замечаний, которые мы слышим в адрес Tinder, заключается в том, что с помощью этого приложения трудно вести содержательный разговор, и нам сложно понять истинные намерения человека, с которым общаемся. Например, многие пользователи приложений не хотят вступать в отношения, и сосредоточены исключительно на удовлетворении сексуальных потребностей. Некоторые пользуются подобными аппликациями только для того, чтобы сделать жизнь веселее. У других даже могут развиться комплексы, потому что они думают, что не могут установить отношения через приложение из-за личных недостатков.

Да, здесь я могу согласиться. Статистика показывает, что меньшее количество пользователей Tinder получают наибольшее количество "совпадений" (matches).

Большинство из них (80%) получают очень мало внимания в заявке, и только 20% могут гордиться своей популярностью.

Tinder в целом указывает на то, что у людей общие цели при выборе партнера. Например, все мужчины хотят встречаться с молодыми женщинами, а все женщины хотят высокообразованных и успешных мужчин. Многие люди могут лгать о себе в интернете, но я не думаю, что ситуация сильно отличается от знакомства в баре.

В приложении знакомств вы видите 6 фотографий, а в баре вы видите только одну картинку.

Мы понимаем, что у платформ знакомств есть некоторые проблемы, но они также актуальны и для других типов знакомств.

Кроме того, индустрия приложений знакомств развивается, и предпринимаются постоянные усилия для решения этих проблем. Например, Bumble предлагает выбор, где начать разговор, и я думаю, что это шаг в правильном направлении.

Мне раньше было сложно познакомиться, потому что не было соответствующего опыта, а процесс обучения обычно длительный и болезненный. В таких приложениях все намного проще. Если ты не получаешь совместимость, есть много других вариантов. Кроме того, если у вас больше нет выбора, вы можете начать использовать другие приложения для знакомств. Tinder также дает вам прекрасную возможность тщательно обдумывать, что говорить вашему потенциальному партнеру.

Но разве приложения для знакомств не отбирают магические ощущения построения отношений? Например, исчезает чувство, что ваша встреча была предрешена судьбой или высшими силами.

Статистика показывает, что обычно женятся очень похожие друг на друга люди. На мой взгляд, настоящая магия заключается в том, чтобы начать взаимодействовать с сообществами людей, с которыми в обычной жизни ты не сталкиваешься. Tinder сделал нас более восприимчивыми к другим религиям, расам и странам. Это привело к снижению наших стереотипов и предрассудков.

Например, многие считают, что в Ирландии живут люди исключительно с рыжими волосами. Воспользуйтесь Tinder в этой стране, и вы увидите, что это далеко не так.

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Хотел задать вам еще один вопрос об отношениях. Вчера один из докладчиков на конференции упомянул, что приложения для знакомств вызывают приток дофамина в организм, который появляется из-за большого количества "совместимостей". В свою очередь, когда человеку необходимо сфокусироваться только на одном партнере, оставив позади всех остальных, он внезапно начинает чувствовать, что лишает себя этого огромного выбора. Поэтому происходит бегство от стабильности и возврат к отправной точки поиска. Вы согласны?

Я проведу аналогию. Я начинаю искать дом, и передо мной предстает огромное количество вариантов. Наконец, я выбираю один и покупаю его. Конечно, я несколько ошеломлен моими сомнениями по поводу своего выбора, но чувство владения недвижимостью очень приятно.

Дело в том, что с возрастом наше стремление к стабильным, моногамным отношениям только растет.

Использование приложений для знакомств само по себе является дорогостоящим удовольствием. Они отнимают много времени, а часто и денег, и эмоциональных переживаний. Поэтому стремление к стабильному партнеру может в конечном итоге преодолеть такую зависимость.

Как вы считаете, подобные приложения в конечном итоге станут таким же общественно принятым способом знакомств, как, например, знакомства в баре или на каком-нибудь мероприятии?

Уже сейчас исследования показывают, что около 40% людей США (гетеросексуалов), находящихся в браке, познакомились в интернете. Если на этот счет и существуют какие-либо предрассудки, они, безусловно, исчезнут в самом ближайшем будущем - в этом или следующем году.