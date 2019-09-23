Пн, 23.09.2019
Думаю, что Федерация, тренера и футболисты должны взять на себя ответственность за происходящее на данный момент. Не перекладывать вину друг на друга, а всем вместе анализировать и стараться что-то изменить. И изменить не на уровне национальной сборной и U-21, а уже на уровне U-9. Виталий Ягодинский, защитник сборной Латвии

Фото: Латвийские знаменитости и политики на показе фильма "Времена землемеров"

Олег Буров

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Впервые после полной реставрации и восстановления картина "Времена Землемеров" была показана 22 сентября  на специальном сеансе , посвященном 90-летию Вии Артмане, в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина".

Фестиваль "Балтийская жемчужина" в знак благодарности и восхищения талантом великой актрисы  Вии Артмане в честь ее юбилея инициировал реставрацию фильма "Времена Землемеров" режиссера  Вольдемара Пуце. Картина снята по одноименному роману классиков латышской литературы Рейниса и Матиса Каудзитов и по праву считается драгоценной жемчужиной Латвийского кино. 

"Времена землемеров"

ФОТО: кадр из фильма Mērnieku laiki

Полное восстановление 35-миллиметровой кинопленки, которая хранилась более 50 лет, финансировалось "Балтийской жемчужиной", Фондом Культурный капитал (VKKF) и Латвийским Национальным киноархивом. Работы были выполнены студией Locomotive Productions.

Вия Артмане,  Гунар Цилинский, Эльза Радзиня, Эдуард Павулс, Карлис Себрис, Харий Лиепиньш, Алфредс Яунушанс - и это не полный список выдающихся латвийских актеров, снявшихся в этом фильме. 

Специальный киносеанс 22 сентября посетили латвийские знаменитости и политики. 

Галерея: Зрители на показе фильма "Времена землемеров"

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