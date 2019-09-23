Фото: Латвийские знаменитости и политики на показе фильма "Времена землемеров"

Фестиваль "Балтийская жемчужина" в знак благодарности и восхищения талантом великой актрисы Вии Артмане в честь ее юбилея инициировал реставрацию фильма "Времена Землемеров" режиссера Вольдемара Пуце. Картина снята по одноименному роману классиков латышской литературы Рейниса и Матиса Каудзитов и по праву считается драгоценной жемчужиной Латвийского кино.