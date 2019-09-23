Фото: Латвийские знаменитости и политики на показе фильма "Времена землемеров"

Впервые после полной реставрации и восстановления картина "Времена Землемеров" была показана 22 сентября на специальном сеансе , посвященном 90-летию Вии Артмане, в рамках фестиваля "Балтийская жемчужина".
Фестиваль "Балтийская жемчужина" в знак благодарности и восхищения талантом великой актрисы Вии Артмане в честь ее юбилея инициировал реставрацию фильма "Времена Землемеров" режиссера Вольдемара Пуце. Картина снята по одноименному роману классиков латышской литературы Рейниса и Матиса Каудзитов и по праву считается драгоценной жемчужиной Латвийского кино.
Полное восстановление 35-миллиметровой кинопленки, которая хранилась более 50 лет, финансировалось "Балтийской жемчужиной", Фондом Культурный капитал (VKKF) и Латвийским Национальным киноархивом. Работы были выполнены студией Locomotive Productions.
Вия Артмане, Гунар Цилинский, Эльза Радзиня, Эдуард Павулс, Карлис Себрис, Харий Лиепиньш, Алфредс Яунушанс - и это не полный список выдающихся латвийских актеров, снявшихся в этом фильме.
Специальный киносеанс 22 сентября посетили латвийские знаменитости и политики.
Галерея: Зрители на показе фильма "Времена землемеров"