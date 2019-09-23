25 лет меланхолии: группа "Сплин" презентовала в Риге новый альбом

В субботу, 21 сентября, на сцене концертного холла Godvil в очередной раз выступила легендарная российская рок-группа "Сплин". На этот раз мастер поэтического преображения Александр Васильев привез в Ригу пятнадцатый студийный альбом "Встречная полоса", вышедший в прошлом году.
Латвийским поклонникам "Сплинов" жаловаться не приходится - артисты в нашей стране гости не редкие - в прошлом году рок-группа из Санкт-Петербурга выступила в Arēna Rīga с программой "The best", несколько лет назад отыграли полноценный концерт на Празднике города Даугавпилс, да и на сцену клуба Godvil музыканты выходят далеко не первый раз.
Рижане Васильева любят. Для одних он поэт-философ, для других - учитель жизни, для третьих - просто свой парень. У человека с любой степенью душевной организации он может затронуть самые тонкие струнки воспоминаний: у кого-то по беспечной молодости, у кого-то по неразделенной любви. Поэтому на концертах группы "Сплин" всегда аншлаг, всегда очереди у входа, всегда билеты распроданы задолго до дня выступления.
Спасибо! 🙏 @spleanband за возвращение в позднешкольную пору 😀 Ведь #скольколетпрошло #всеотомжегудятпровода, и #онажуётсвойорбитбезсахара, у кого-то #институтэкзаменысессия. А мы ТОЧНО #остаёмсярисковать. И зимовать, конечно ❄️ Было круто - сердце остановилось, отдышались и снова пошло ❤️ Видео для тех, кто тоже хочет понастальгировать ☺️
На сцену "Сплин" вышли как всегда - без разогрева и опозданий, и с первых аккордов зал окутало "дымкой" меланхоличной лирики. Группа традиционно порадовала поклонников своего творчества живым исполнением, а сам Васильев, почти каждую композицию предварял емкой и хлесткой фразой. Полтора часа сплина прошли незаметно, громко, сменяя рев публики на моменты спокойствия и умиротворения, чтобы немного все обдумать, переосмыслить.
К сожалению, "Сплинов" постигла та же участь, что и многих других российских рок-групп конца 90-ых - основная часть публики приходит на концерты, чтобы в очередной раз услышать хиты, ставшие культовыми благодаря Алексею Балабанову и подъездной романтике, где гитарист-самоучка со скудным репертуаром наигрывает заученные аккорды и, под сопровождение вокала подвыпившей компании, путает местами куплеты в песне "Мое сердце". Когда звучат композиции из последнего альбома, который Александр Васильев приехал презентовать в Ригу, текст вспоминают немногие - по очень субъективной и примерной оценке - хорошо, если каждый двадцатый. Остальные с недоумением в глазах покачиваются в такт, с надеждой выжидая, когда же солист споет про ту самую, что "ходила голой на лестницу". "Сплины" не обижаются. Привыкли. Они умело разбавляют малознакомые композиции давно полюбившимися заурядному зрителю хитами, потому что другого выхода нет.