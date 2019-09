25 лет меланхолии: группа "Сплин" презентовала в Риге новый альбом

Спасибо! 🙏 @spleanband за возвращение в позднешкольную пору 😀 Ведь #скольколетпрошло #всеотомжегудятпровода, и #онажуётсвойорбитбезсахара, у кого-то #институтэкзаменысессия. А мы ТОЧНО #остаёмсярисковать. И зимовать, конечно ❄️ Было круто - сердце остановилось, отдышались и снова пошло ❤️ Видео для тех, кто тоже хочет понастальгировать ☺️

